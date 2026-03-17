Ο Τραμπ δηλώνει ότι μπορεί να «πάρει την Κούβα», εξετάζει αναβολή του ταξιδιού στην Κίνα
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλά για «απελευθέρωση» ή «κατάληψη» της Κούβας, ενώ ανακοινώνει πιθανή αναβολή της επίσκεψής του στην Κίνα λόγω του πολέμου στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως θα έχει την «τιμή» να πάρει την Κούβα, αποφεύγοντας να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί με τη διατύπωσή του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Κίνα ενδέχεται να καθυστερήσει περίπου έναν μήνα εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα έχει την «τιμή» να πάρει την Κούβα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

Ερωτηθείς αν η Κούβα θα μπορούσε να αποτελέσει τον επόμενο στόχο των ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε: «Πιστεύω πράγματι πως θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα». Ωστόσο, όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί με το ρήμα «πάρω», απέφυγε να δώσει σαφείς διευκρινίσεις.



«Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω»

Αναφερόμενος στο ζήτημα, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Να πάρω την Κούβα... Τώρα, εάν θα την απελευθερώσω ή την πάρω (σ.σ. την καταλάβω)… Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω, εάν θέλετε να ξέρετε».

Στην ίδια τοποθέτηση χαρακτήρισε την Κούβα «μια αδύναμη χώρα», προσθέτοντας ότι στο παρελθόν είχε «βίαιους ηγέτες».

Πιθανή αναβολή της επίσκεψης στην Κίνα

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στο προγραμματισμένο ταξίδι του στην Κίνα, εκτιμώντας ότι πιθανόν θα αναβληθεί εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Όπως είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, η επίσκεψη ενδέχεται να καθυστερήσει περίπου έναν μήνα. «Μιλάμε με την Κίνα. Θα το ήθελα πολύ, αλλά λόγω του πολέμου, θέλω να βρίσκομαι εδώ», δήλωσε ο Τραμπ.



«Έχουμε ζητήσει να το καθυστερήσουμε κατά ένα μήνα περίπου», πρόσθεσε. «Αδημονώ να τον συναντήσω (σ.σ. τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ)… Έχουμε όμως έναν πόλεμο σε εξέλιξη. Θεωρώ πως είναι σημαντικό να βρίσκομαι εδώ. Επομένως, θα μπορούσαμε να το καθυστερήσουμε λίγο, όχι πολύ».

Η προειδοποίηση προς το Πεκίνο

Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή στους Financial Times, ο Τραμπ είχε ήδη προειδοποιήσει ότι η αναμενόμενη επίσκεψή του στην Κίνα, που είχε προγραμματιστεί για το διάστημα από τις 31 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου, θα μπορούσε να αναβληθεί εάν το Πεκίνο δεν βοηθήσει την Ουάσινγκτον να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε στο Fox News ότι η συνάντηση δεν θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο, αλλά είναι πιθανό να υπάρξει καθυστέρηση.

«Δεν νομίζω ότι η συνάντηση κινδυνεύει, αλλά είναι πολύ πιθανό να καθυστερήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.
