Στο Κίεβο και τον Ζελένσκι αντί για τα Όσκαρ ο Σον Πεν
Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός είναι ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στο Χόλιγουντ
Την ώρα που βραβευόταν με το τρίτο Όσκαρ της καριέρας του, ο Σον Πεν ταξίδευε προς την Ουκρανία προκειμένου να συναντήσει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι και να εκφράσει για άλλη μια φορά την υποστήριξή του στον αγώνα της χώρας απέναντι στη Ρωσία.
Ο Σον Πεν εθεάθη σήμερα από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων να βγαίνει από αυτοκίνητο και να μπαίνει σε ξενοδοχείο του Κιέβου, φορώντας γυαλιά ηλίου.
«Πρόκειται για ιδιωτική επίσκεψη», δήλωσε ένας Ουκρανός αξιωματούχος στο AFP. «Θέλει απλώς να υποστηρίξει την Ουκρανία», συμπλήρωσε.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τον Σον Πεν «αληθινό φίλο της Ουκρανίας», σε ανάρτησή του στο Χ η οποία συνοδεύεται από μια φωτογραφία της συνάντησής τους. «Σταθήκατε στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη μέρα αυτού του πολέμου. Αυτό επιβεβαιώνεται σήμερα. Και γνωρίζουμε πως θα εξακολουθήσετε να στέκεστε στο πλευρό της χώρας και του λαού μας», υπογραμμίζει στο μήνυμά του ο Ζελένσκι.
Τον Φεβρουάριο ο Ζελένσκι είχε αναφέρει σε συνέντευξη που παραχώρησε στο AFP πως «είδε και λάτρεψε» την ταινία «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» που σκηνοθέτησε ο Πολ Άντερσον. Ο Σον Πεν τιμήθηκε με Όσκαρ β΄ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του σε αυτήν την ταινία που πήρε Όσκαρ Καλύτερης ταινίας.
Ο 65χρονος ηθοποιός σχεδιάζει στη συνέχεια να επισκεφθεί τη «πρώτη γραμμή του μετώπου» στην Ουκρανία, δήλωσε στο AFP μια άλλη ουκρανική πηγή.
Είναι ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στο Χόλιγουντ, έχει επισκεφθεί μάλιστα την Ουκρανία αρκετές φορές από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.
Το 2023 συνσκηνοθέτησε ντοκιμαντέρ για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Η ταινία, ένα εγκωμιαστικό πορτρέτο του Ζελένσκι που απεικονίζει την εντυπωσιακή του πορεία από κωμικός ηθοποιός σε ηγέτη μιας χώρας εν καιρώ πολέμου, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου το 2023. Κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων που αναφέρονταν στους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο Πεν και ο Ζελένσκι «έχτισαν» μια βαθιά φιλία, όπως λένε και οι ίδιοι.
Το 2025 ο Σον Πεν και ο Μπόνο των U2 απηύθυναν κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών μια έκκληση σε υψηλούς τόνους να υποστηρίξει η Δύση την Ουκρανία, ποζάροντας για φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί με Oυκρανούς στρατιώτες.
Actor Sean Penn has arrived in Ukraine and met with Zelensky— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2026
Earlier, the Hollywood actor skipped the Oscars ceremony — where he won his third statuette — in order to visit Ukraine.
"You have been with Ukraine since the first day of the full-scale war. And you are here today.…
