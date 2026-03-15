Νυχτερινές αποστολές βρετανικών μαχητικών σε Κύπρο, Κατάρ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής
Νυχτερινές αποστολές βρετανικών μαχητικών σε Κύπρο, Κατάρ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής
Μαχητικά Typhoon και F-35 πραγματοποίησαν «αποστολές για την υπεράσπιση των βρετανικών συμφερόντων»
Σε ενημέρωση για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας βρετανικά μαχητικά Typhoon και F-35 πραγματοποίησαν αποστολές για την υπεράσπιση των βρετανικών συμφερόντων.
Πρόσθεσε ότι οι αποστολές πραγματοποιήθηκαν επίσης για την υπεράσπιση συμμάχων στο Κατάρ, την Κύπρο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία και το Μπαχρέιν.
Πρόσθεσε ότι οι αποστολές πραγματοποιήθηκαν επίσης για την υπεράσπιση συμμάχων στο Κατάρ, την Κύπρο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία και το Μπαχρέιν.
An update on UK operations in the Middle East, 15 March 2026. pic.twitter.com/LG7zBKQGwL— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 15, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
