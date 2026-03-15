Η Γαλλία διαψεύδει ότι υπάρχει σχέδιο για τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο
Το Παρίσι δηλώνει ότι απλώς στηρίζει πιθανές συνομιλίες Λιβάνου–Ισραήλ και ότι τα ίδια τα εμπλεκόμενα μέρη θα καθορίσουν την ατζέντα του διαλόγου
Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε το Σάββατο ότι δεν υπάρχει γαλλική πρωτοβουλία ή συγκεκριμένο σχέδιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ.
Σε δήλωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το υπουργείο ανέφερε ότι η Γαλλία έχει εκφράσει τη στήριξή της στη διάθεση των λιβανικών αρχών για άμεσο διάλογο με το Ισραήλ και έχει προσφερθεί να συμβάλει στη διευκόλυνση αυτών των επαφών.
Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η ευθύνη για τον καθορισμό της ατζέντας και των όρων των συνομιλιών ανήκει αποκλειστικά στα εμπλεκόμενα μέρη.
Νωρίτερα, η αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios, επικαλούμενη τρεις πηγές, είχε μεταδώσει ότι η Γαλλία επεξεργαζόταν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία φερόταν να περιλαμβάνει την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ από τον Λίβανο.
