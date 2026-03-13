Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Τραμπ: Ο Πούτιν ίσως βοηθάει το Ιράν στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή (13/3) ότι πιστεύει πως ο Ρώσος ηγέτης, Βλαντίμιρ Πούτιν, ίσως βοηθά το Ιράν στον πόλεμό του εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
Η δήλωση του Τραμπ έγινε σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Fox News.
«Πιστεύετε ότι ο Πούτιν τους βοηθάει;» τον ρώτησε ο δημοσιογράφος με τον Τραμπ να απαντά: «Ναι, νομίζω ότι ίσως τους βοηθάει λίγο».
«Μάλλον, και πιθανότατα νομίζει ότι εμείς βοηθάμε την Ουκρανία, σωστά;», πρόσθεσε ο Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε και για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος στο Ιράν, λέγοντας: «Πραγματικά νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για τους ανθρώπους που δεν έχουν όπλα. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο εμπόδιο… Θα γίνει, αλλά πιθανότατα όχι άμεσα».
BREAKING: Trump admits that Putin is helping Iran fight against the U.S., just a day after Trump lifted sanctions on Russia oil.— Ed Krassenstein (@EdKrassen) March 13, 2026
Russia is helping Iran target Americans, and Trump is rewarding them.
How can anyone not think that Putin has something on Trump? pic.twitter.com/ntwl2ZP0mg
