Τραμπ: Ο Πούτιν ίσως βοηθάει το Ιράν στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή (13/3) ότι πιστεύει πως ο Ρώσος ηγέτης, Βλαντίμιρ Πούτιν, ίσως βοηθά το Ιράν στον πόλεμό του εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η δήλωση του Τραμπ έγινε σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Fox News.

«Πιστεύετε ότι ο Πούτιν τους βοηθάει;» τον ρώτησε ο δημοσιογράφος με τον Τραμπ να απαντά: «Ναι, νομίζω ότι ίσως τους βοηθάει λίγο».

«Μάλλον, και πιθανότατα νομίζει ότι εμείς βοηθάμε την Ουκρανία, σωστά;», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε και για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος στο Ιράν, λέγοντας: «Πραγματικά νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για τους ανθρώπους που δεν έχουν όπλα. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο εμπόδιο… Θα γίνει, αλλά πιθανότατα όχι άμεσα».
