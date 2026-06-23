Εξαφανίστηκε 34χρονος στη Νίκαια
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Νίκαια Χαμόγελο του Παιδιού

Εξαφανίστηκε 34χρονος στη Νίκαια

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Εξαφανίστηκε 34χρονος στη Νίκαια
Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του 34χρονου Αρτούρ Καραπετιάν το απόγευμα της 21ης Ιουνίου στη Νίκαια

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα (23/6) για την εξαφάνισή του και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αρτούρ έχει ύψος 1.70 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι παντελόνι φόρμας, μπλε μπλούζα και αθλητικά ασπρόμαυρα παπούτσια.

Εξαφανίστηκε 34χρονος στη Νίκαια

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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