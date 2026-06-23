Υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν και τη Γάζα: Στη μολυσμένη θάλασσα οι εκτοπισμένοι για να δροσιστούν και να πλύνουν ρούχα
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Υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν και τη Γάζα: Στη μολυσμένη θάλασσα οι εκτοπισμένοι για να δροσιστούν και να πλύνουν ρούχα

Η έλλειψη νερού, οι ασφυκτικές συνθήκες σε σκηνές και η κατάρρευση υποδομών από τον πόλεμο οδηγούν τους κατοίκους στην ακτή της Μεσογείου

Υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν και τη Γάζα: Στη μολυσμένη θάλασσα οι εκτοπισμένοι για να δροσιστούν και να πλύνουν ρούχα
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Κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας καταφεύγουν στην ακτή της Μεσογείου για να δροσιστούν και να πλύνουν ρούχα, καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και η πρόσβαση σε καθαρό νερό παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, σε μια περιοχή που δοκιμάζεται από συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση και εκτεταμένες καταστροφές υποδομών.

Σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός της Γάζας έχει εκτοπιστεί έπειτα από τα δύο χρόνια πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που προηγήθηκαν, με χιλιάδες ανθρώπους να ζουν πλέον στοιβαγμένοι σε ένα στενό παράκτιο τμήμα, κυρίως μέσα σε σκηνές και κατεστραμμένα κτίρια.

«Η μόνη διέξοδος στη Λωρίδα της Γάζας, από βορρά προς νότο, είναι η θάλασσα», δήλωσε στο Reuters ο 36χρονος εκτοπισμένος Παλαιστίνιος Γουάντι αλ-Ρας, που βρίσκεται στην ακτή της Γάζας. «Οι σκηνές στις οποίες ζούμε από τον πόλεμο είναι βασανιστήριο».

Gazans flee scorching tents for a polluted sea


Πριν από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023, η παραλία της πόλης της Γάζας αποτελούσε δημοφιλή χώρο αναψυχής για τους κατοίκους. Σήμερα, έχει μετατραπεί στο μοναδικό καταφύγιο από τις ασφυκτικές σκηνές, όπου επικρατούν έντομα και ασθένειες.

Οι θερμοκρασίες στην περιοχή κυμαίνονται μεταξύ 28 και 31 βαθμών Κελσίου τις πρωινές ώρες, ενώ μέσα στις σκηνές η αίσθηση της ζέστης είναι πολύ πιο έντονη.

Μολυσμένα νερά

Η θάλασσα, ωστόσο, προσφέρει ελάχιστη ανακούφιση. Τα νερά είναι επιβαρυμένα με λύματα και απόβλητα, αποτέλεσμα της κατάρρευσης των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης που εξυπηρετούσαν παλαιότερα περισσότερους από δύο εκατομμύρια ανθρώπους.

«Το θαλασσινό νερό δεν είναι καθαρό. Υπάρχουν λύματα και βρωμιά», ανέφερε στο διεθνές πρακτορείο ο 36χρονος πατέρας έξι παιδιών Σιχάμπ αλ-Σουαϊρεκί, που έχει επίσης εκτοπιστεί.

Χωρίς σταθερή παροχή καθαρού νερού, πολλές οικογένειες δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να χρησιμοποιούν τη θάλασσα για καθημερινή υγιεινή. «Μπαίνουμε, πλενόμαστε, πλένουμε ρούχα και μετά βγαίνουμε. Σε κάθε περίπτωση, τα μικρόβια μπαίνουν στο σώμα μας», είπε.


Κλείσιμο

Κατεστραμμένες υποδομές και υγειονομική κρίση

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του δήμου της Γάζας, πολλά αντλιοστάσια έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω των βομβαρδισμών, ενώ εγκαταστάσεις αποχέτευσης και μονάδες επεξεργασίας νερού έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

«Οι κάτοικοι καταφεύγουν στην παραλία παρά τους κινδύνους», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η σύγκρουση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, όταν ένοπλοι της Χαμάς επιτέθηκαν στο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας 251 ομήρους. Το Ισραήλ απάντησε με ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, η οποία, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της περιοχής, έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους Παλαιστινίων.

Παρά την εκεχειρία που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2025, οι ισραηλινές επιχειρήσεις συνεχίζονται, με το Ισραήλ να υποστηρίζει ότι στοχεύει στην αποτροπή επιθέσεων από τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις.

«Σαν φούρνος» οι σκηνές

Η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και βασικά είδη.

«Οι σκηνές είναι σαν φούρνος», είπε στο Reuters ο 56χρονος πατέρας τεσσάρων παιδιών Ναχέντ Χαμούδα, εκτοπισμένος από τη βόρεια Γάζα. «Δεν υπάρχει ηλεκτρικό, ούτε ανεμιστήρας, ούτε νερό. Ακόμη και το φαγητό δεν τρώγεται», πρόσθεσε, κρατώντας ένα κομμάτι χαρτόνι για να δροσιστεί.
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