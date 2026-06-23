Ομάν και Ιράν δήλωσαν ότι κάθε ρύθμιση που αφορά τα Στενά πρέπει να σέβεται πλήρως τα κυριαρχικά τους δικαιώματα
ΚΟΣΜΟΣ
Ομάν Ιράν ναυσιπλοΐα Στενά του Ορμούζ

Ομάν και Ιράν δήλωσαν ότι κάθε ρύθμιση που αφορά τα Στενά πρέπει να σέβεται πλήρως τα κυριαρχικά τους δικαιώματα

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, ανέφερε ότι, μετά από συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Μουσκάτ, οι δύο χώρες ανανέωσαν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν τα Στενά του Ορμούζ ως μια ασφαλή και ανοικτή θαλάσσια οδό

Ομάν και Ιράν δήλωσαν ότι κάθε ρύθμιση που αφορά τα Στενά πρέπει να σέβεται πλήρως τα κυριαρχικά τους δικαιώματα
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Το Ομάν και το Ιράν θα συγκροτήσουν επιτροπή που θα καταλήξει σε συμφωνία για την «διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ» και για τα συναφή έξοδα και υπηρεσίες, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών.

Οι δύο χώρες θα διεξαγάγουν συνομιλίες με παράκτιες χώρες και άλλες ενδιαφερόμενες πλευρές», αναφέρεται στο κείμενο της κοινή ανακοίνωσης.



Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, ανέφερε ότι, μετά από συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Μουσκάτ, οι δύο χώρες ανανέωσαν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν τα Στενά του Ορμούζ ως μια ασφαλή και ανοικτή θαλάσσια οδό για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.



Παράλληλα, τόνισαν τη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας τους για την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας, της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της σταθερότητας στην περιοχή.
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