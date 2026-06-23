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Ομάν και Ιράν δήλωσαν ότι κάθε ρύθμιση που αφορά τα Στενά πρέπει να σέβεται πλήρως τα κυριαρχικά τους δικαιώματα
Ομάν και Ιράν δήλωσαν ότι κάθε ρύθμιση που αφορά τα Στενά πρέπει να σέβεται πλήρως τα κυριαρχικά τους δικαιώματα
Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, ανέφερε ότι, μετά από συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Μουσκάτ, οι δύο χώρες ανανέωσαν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν τα Στενά του Ορμούζ ως μια ασφαλή και ανοικτή θαλάσσια οδό
Το Ομάν και το Ιράν θα συγκροτήσουν επιτροπή που θα καταλήξει σε συμφωνία για την «διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ» και για τα συναφή έξοδα και υπηρεσίες, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών.
Οι δύο χώρες θα διεξαγάγουν συνομιλίες με παράκτιες χώρες και άλλες ενδιαφερόμενες πλευρές», αναφέρεται στο κείμενο της κοινή ανακοίνωσης.
Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, ανέφερε ότι, μετά από συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Μουσκάτ, οι δύο χώρες ανανέωσαν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν τα Στενά του Ορμούζ ως μια ασφαλή και ανοικτή θαλάσσια οδό για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.
Παράλληλα, τόνισαν τη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας τους για την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας, της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της σταθερότητας στην περιοχή.
Οι δύο χώρες θα διεξαγάγουν συνομιλίες με παράκτιες χώρες και άλλες ενδιαφερόμενες πλευρές», αναφέρεται στο κείμενο της κοινή ανακοίνωσης.
Joint Statement by the Sultanate of Oman and the Islamic Republic of Iran— Tehran Times (@TehranTimes79) June 23, 2026
🔹 The Sultanate of Oman and the Islamic Republic of Iran held discussions in Muscat during the visit of His Excellency Dr. Mohammad Bagher Ghalibaf, Speaker of the Islamic Consultative Assembly of the… pic.twitter.com/FTkAgYLlcU
Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, ανέφερε ότι, μετά από συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Μουσκάτ, οι δύο χώρες ανανέωσαν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν τα Στενά του Ορμούζ ως μια ασφαλή και ανοικτή θαλάσσια οδό για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.
Oman and Iran reaffirmed that any decisions regarding the Strait of Hormuz must respect the sovereignty of both countries.— Clash Report (@clashreport) June 23, 2026
They also agreed to continue discussions through a joint working group to explore future arrangements and management of the strategic waterway. pic.twitter.com/X4daQoOXZZ
Παράλληλα, τόνισαν τη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας τους για την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας, της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της σταθερότητας στην περιοχή.
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