Καταδίκη πέντε ετών για τον πρώην σύζυγο της Νίκολα Στέρτζον

Μετά την καταδίκη του Πίτερ Μιούρελ, η πρωθυπουργός της Σκωτίας δήλωσε «θυμωμένη, πληγωμένη, θλιμμένη και πολύ προβληματισμένη από τις συνέπειες των πράξεων του πρώην συζύγου της στην οικογένειά τους, τους φίλους τους και το SNP»