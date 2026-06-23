Τραμπ: Το Ιράν έχει συμφωνήσει σε επ' αόριστον επιθεωρήσεις στα πυρηνικά του, 19 εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν χθες το Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Στενά του Ορμούζ Πυρηνικό πρόγραμμα Πετρέλαιο

Τραμπ: Το Ιράν έχει συμφωνήσει σε επ' αόριστον επιθεωρήσεις στα πυρηνικά του, 19 εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν χθες το Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε πως τα ιρανικά κεφάλαια που θα ξεπαγώσουν, θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά αμερικανικών τροφίμων και ιατρικών προμηθειών, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών των Ιρανών πολιτών

Τραμπ: Το Ιράν έχει συμφωνήσει σε επ' αόριστον επιθεωρήσεις στα πυρηνικά του, 19 εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν χθες το Ορμούζ
4 ΣΧΟΛΙΑ
Το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως στην παρακολούθηση των πυρηνικών του από διεθνείς επιθεωρητές, επισήμανε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, τη στιγμή που η Τεχεράνη τονίζει πως οι συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε βάθος και δηλώνει αρνητική στο ενδεχόμενο να επιτρέψει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις του.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επισημαίνει πως έχει διατάξει τα αμερικανικά πλοία να ξεμπλοκάρουν τα ιρανικά λιμάνια, ενώ, σε ότι αφορά τα ιρανικά κεφάλαια που ξεπαγώνουν, τονίζει πως θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά αμερικανικών τροφίμων και ιατρικών προμηθειών, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών των Ιρανών πολιτών.

Τέλος, σε ξεχωριστή του ανάρτηση τονίζει πως μόνο χθες 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ.

«Παρά τις διαμαρτυρίες τους και τις ψευδείς δηλώσεις που υποστηρίζουν το αντίθετο, σε συνδυασμό με τη συνεχή προπαγάνδα των μέσων που αναπαράγουν «fake news», τα οποία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρουσιάσουν τη νίκη των ΗΠΑ όσο το δυνατόν πιο μικρή και ασήμαντη, το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλού επιπέδου για πολύ καιρό στο μέλλον (επ’ αόριστον!!!). Αυτό θα διασφαλίσει την «πυρηνική ειλικρίνεια». Αν δεν είχαν συμφωνήσει σε αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις!» έγραψε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος και συνέχισε: «Με βάση αυτό και άλλες σημαντικές παραχωρήσεις που κάνει το Ιράν, συμφώνησα να επιτρέψω τα Στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΑ, χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό. Ωστόσο, όλα τα πλοία παραμένουν σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναφερθεί ο αποκλεισμός, κάτι που, αυτή τη στιγμή, φαίνεται εξαιρετικά απίθανο».



Όσο για τη διάθεση των ιρανικών κεφαλαίων, είπε: «Τα χρήματα και/ή οι κυρώσεις που αποδεσμεύει το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατατίθενται σε λογαριασμό μεσεγγύησης, υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, και θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά τροφίμων και ιατρικών προμηθειών, αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου καλαμποκιού, σιταριού και σόγιας από τους σπουδαίους Αμερικανούς αγρότες μας. Αυτά είναι είδη που χρειάζεται απεγνωσμένα το Ιράν. Πρόκειται για ανθρωπιστική κρίση και θεωρώ απαραίτητο να βοηθήσουμε, ΤΩΡΑ, πριν να είναι πολύ αργά. Οι συνομιλίες προχωρούν καλά! Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό».

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας την κίνηση στα Στενά του Ορμούζ, είπε: «Χθες, 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ, ένα ιστορικό ΡΕΚΟΡ. Οι τιμές του πετρελαίου καταρρέουν και ο κόσμος είναι πλέον ένας πολύ ασφαλέστερος τόπος!!!».

4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης