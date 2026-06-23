Τραμπ: Το Ιράν έχει συμφωνήσει σε επ' αόριστον επιθεωρήσεις στα πυρηνικά του, 19 εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν χθες το Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε πως τα ιρανικά κεφάλαια που θα ξεπαγώσουν, θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά αμερικανικών τροφίμων και ιατρικών προμηθειών, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών των Ιρανών πολιτών