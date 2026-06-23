Τραμπ: Το Ιράν έχει συμφωνήσει σε επ' αόριστον επιθεωρήσεις στα πυρηνικά του, 19 εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν χθες το Ορμούζ
Τραμπ: Το Ιράν έχει συμφωνήσει σε επ' αόριστον επιθεωρήσεις στα πυρηνικά του, 19 εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν χθες το Ορμούζ
Ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε πως τα ιρανικά κεφάλαια που θα ξεπαγώσουν, θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά αμερικανικών τροφίμων και ιατρικών προμηθειών, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών των Ιρανών πολιτών
Το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως στην παρακολούθηση των πυρηνικών του από διεθνείς επιθεωρητές, επισήμανε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, τη στιγμή που η Τεχεράνη τονίζει πως οι συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε βάθος και δηλώνει αρνητική στο ενδεχόμενο να επιτρέψει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις του.
Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επισημαίνει πως έχει διατάξει τα αμερικανικά πλοία να ξεμπλοκάρουν τα ιρανικά λιμάνια, ενώ, σε ότι αφορά τα ιρανικά κεφάλαια που ξεπαγώνουν, τονίζει πως θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά αμερικανικών τροφίμων και ιατρικών προμηθειών, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών των Ιρανών πολιτών.
Τέλος, σε ξεχωριστή του ανάρτηση τονίζει πως μόνο χθες 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ.
«Παρά τις διαμαρτυρίες τους και τις ψευδείς δηλώσεις που υποστηρίζουν το αντίθετο, σε συνδυασμό με τη συνεχή προπαγάνδα των μέσων που αναπαράγουν «fake news», τα οποία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρουσιάσουν τη νίκη των ΗΠΑ όσο το δυνατόν πιο μικρή και ασήμαντη, το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλού επιπέδου για πολύ καιρό στο μέλλον (επ’ αόριστον!!!). Αυτό θα διασφαλίσει την «πυρηνική ειλικρίνεια». Αν δεν είχαν συμφωνήσει σε αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις!» έγραψε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος και συνέχισε: «Με βάση αυτό και άλλες σημαντικές παραχωρήσεις που κάνει το Ιράν, συμφώνησα να επιτρέψω τα Στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΑ, χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό. Ωστόσο, όλα τα πλοία παραμένουν σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναφερθεί ο αποκλεισμός, κάτι που, αυτή τη στιγμή, φαίνεται εξαιρετικά απίθανο».
Όσο για τη διάθεση των ιρανικών κεφαλαίων, είπε: «Τα χρήματα και/ή οι κυρώσεις που αποδεσμεύει το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατατίθενται σε λογαριασμό μεσεγγύησης, υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, και θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά τροφίμων και ιατρικών προμηθειών, αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου καλαμποκιού, σιταριού και σόγιας από τους σπουδαίους Αμερικανούς αγρότες μας. Αυτά είναι είδη που χρειάζεται απεγνωσμένα το Ιράν. Πρόκειται για ανθρωπιστική κρίση και θεωρώ απαραίτητο να βοηθήσουμε, ΤΩΡΑ, πριν να είναι πολύ αργά. Οι συνομιλίες προχωρούν καλά! Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό».
Στη συνέχεια, σχολιάζοντας την κίνηση στα Στενά του Ορμούζ, είπε: «Χθες, 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ, ένα ιστορικό ΡΕΚΟΡ. Οι τιμές του πετρελαίου καταρρέουν και ο κόσμος είναι πλέον ένας πολύ ασφαλέστερος τόπος!!!».
Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επισημαίνει πως έχει διατάξει τα αμερικανικά πλοία να ξεμπλοκάρουν τα ιρανικά λιμάνια, ενώ, σε ότι αφορά τα ιρανικά κεφάλαια που ξεπαγώνουν, τονίζει πως θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά αμερικανικών τροφίμων και ιατρικών προμηθειών, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών των Ιρανών πολιτών.
Τέλος, σε ξεχωριστή του ανάρτηση τονίζει πως μόνο χθες 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ.
«Παρά τις διαμαρτυρίες τους και τις ψευδείς δηλώσεις που υποστηρίζουν το αντίθετο, σε συνδυασμό με τη συνεχή προπαγάνδα των μέσων που αναπαράγουν «fake news», τα οποία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρουσιάσουν τη νίκη των ΗΠΑ όσο το δυνατόν πιο μικρή και ασήμαντη, το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλού επιπέδου για πολύ καιρό στο μέλλον (επ’ αόριστον!!!). Αυτό θα διασφαλίσει την «πυρηνική ειλικρίνεια». Αν δεν είχαν συμφωνήσει σε αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις!» έγραψε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος και συνέχισε: «Με βάση αυτό και άλλες σημαντικές παραχωρήσεις που κάνει το Ιράν, συμφώνησα να επιτρέψω τα Στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΑ, χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό. Ωστόσο, όλα τα πλοία παραμένουν σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναφερθεί ο αποκλεισμός, κάτι που, αυτή τη στιγμή, φαίνεται εξαιρετικά απίθανο».
Despite their protestations and false statements to the contrary, coupled with the drumbeat of the Fake News, which is doing everything possible to make the U.S. Victory as small and insignificant as possible, Iran has fully and completely agreed to highest level Nuclear… pic.twitter.com/G2IOiaNJEp— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 23, 2026
Όσο για τη διάθεση των ιρανικών κεφαλαίων, είπε: «Τα χρήματα και/ή οι κυρώσεις που αποδεσμεύει το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατατίθενται σε λογαριασμό μεσεγγύησης, υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, και θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά τροφίμων και ιατρικών προμηθειών, αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου καλαμποκιού, σιταριού και σόγιας από τους σπουδαίους Αμερικανούς αγρότες μας. Αυτά είναι είδη που χρειάζεται απεγνωσμένα το Ιράν. Πρόκειται για ανθρωπιστική κρίση και θεωρώ απαραίτητο να βοηθήσουμε, ΤΩΡΑ, πριν να είναι πολύ αργά. Οι συνομιλίες προχωρούν καλά! Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό».
Στη συνέχεια, σχολιάζοντας την κίνηση στα Στενά του Ορμούζ, είπε: «Χθες, 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ, ένα ιστορικό ΡΕΚΟΡ. Οι τιμές του πετρελαίου καταρρέουν και ο κόσμος είναι πλέον ένας πολύ ασφαλέστερος τόπος!!!».
19 Millions Barrels of Oil flowed out of the Hormuz Strait yesterday, an all time RECORD. Oil prices are tumbling down, and the World is a much safer place!!! President DONALD J. TRUMP— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 23, 2026
( TS: Jun 23 2026, 7:24 AM ET )… pic.twitter.com/xtKihYcDZc
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