Χρηματιστήριο: Profit taking μετά τα υψηλά 17 ετών - Βουτιά για τη Cenergy λόγω placement

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Σε αφομοίωση των πρόσφατων ισχυρών κερδών προχώρησαν σήμερα οι επενδυτές στο, με το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στηνα λειτουργεί ως πρόσθετο «βαρίδι». Έχοντας επιτύχει ένα σημαντικό ορόσημο με την επιστροφή του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.500 μονάδες για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια (Νοέμβριος 2009), η εγχώρια αγορά παρουσίασε σημάδια κόπωσης, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να «κλειδώσουν» μέρος των πρόσφατων ισχυρών αποδόσεών τους.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (23/6) ουποχώρησε κατά 28,36 μονάδες ή -1,13% και έκλεισε στις 2.472,77 μονάδες. Σε περίπου 19 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.471,32 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.490,02 μονάδες. Εντός του Ιουνίου ο ΓΔ ενισχύεται κατά +4,22% και η φετινή του απόδοση ανέρχεται σε +16,6%.Στο επίκεντρο των σημερινών ρευστοποιήσεων βρέθηκε η Cenergy, η οποία μηδένισε την απόσταση από την τιμή του placement για το σχεδόν 3% του μετοχικού κεφαλαίου, καταγράφοντας απώλειες άνω του -7% και κλείνοντας στα 24,2 ευρώ. Ισχυρή πτώση σημείωσαν επίσης η HELLENiQ ENERGY και η Viohalco, διορθώνοντας από τα επίπεδα ρεκόρ. Πιέσεις δέχθηκαν και οι τραπεζικές μετοχές. Από την άλλη πλευρά, η Coca-Cola HBC κατέγραψε σημαντική άνοδο, με την κεφαλαιοποίησή της να αγγίζει τα 20 δισ. ευρώ. Σε έντονα θετικό έδαφος παρέμεινε η Aktor για τέταρτη μέρα, σημειώνοντας νέο ρεκόρ, μετά τη διευκρινιστική ανακοίνωση του ομίλου ότι εξετάζει επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά δεν υπάρχει καμία δεσμευτική συμφωνία.Ο τζίρος άγγιξε τα 480 εκατ. ευρώ λόγω των μεγάλων πακέτων που άλλαξαν χέρια στη Cenergy και στη ΔΕΗ. Στην περίπτωση της πρώτης, από τις 13:17 έως τις 13:24 πέρασαν 11 πακέτα 6,3 εκατ. τεμαχίων και αξίας 152,46 εκατ. ευρώ, έναντι 24,2 ευρώ ανά μετοχή, στο πλαίσιο του placement για το 2,97% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Παράλληλα, πέρασαν 15 πακέτα της ΔΕΗ, 2,73 εκατ. τεμαχίων (0,46% του μετοχικού κεφαλαίου) συνολικής αξίας 62,65 εκατ. ευρώ, τα οποία άλλαξαν χέρια σε τιμές από 22,81 έως 23,04 ευρώ ανά μετοχή.Η υποχώρηση της Λεωφόρου Αθηνών πυροδοτήθηκε από το ισχυρό sell off που σημειώνεται στον τεχνολογικό κλάδο, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την επενδυτική ψυχολογία. Παράλληλα, το κλίμα επιβαρύνει η γεωπολιτική αβεβαιότητα, με την αγορά να παρακολουθεί τις εύθραυστες ισορροπίες και τα ασαφή μηνύματα που προκύπτουν από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Παρά τη βραχυπρόθεσμη διόρθωση, αναλυτές εκτιμούν ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών διαθέτει ισχυρές άμυνες για να διατηρηθεί κοντά στα πρόσφατα υψηλά του επίπεδα. Το «κλειδί» για τη συγκράτηση των πιέσεων εντοπίζεται στην εναλλαγή των επενδυτικών χαρτοφυλακίων (rotation) προς τους κλάδους της βιομηχανίας και των τραπεζών.Ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε σήμερα πτωτικά κατά -2,18% και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.822,97 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -1,28% στις 6.277,46 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έχασε -0,34% στις 3.179,25 μονάδες.Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 481,35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 251,48 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Μεικτό τζίρο 176,83 εκατ. ευρώ έκανε η Cenergy και ακολούθησε η ΔΕΗ με 78,93 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 182,1 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 35 μετοχές, αρνητικό για 80, ενώ 11 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς και η Alpha Bank υποχώρησαν αμφότερες κατά -2,7%, κλείνοντας στα 9,214 ευρώ και στα 4,04 ευρώ, αντίστοιχα. Η Eurobank έχασε -2,42% στα 4,225 ευρώ και η Εθνική -1,27% στα 15,5 ευρώ. Η CrediaBank κινήθηκε πτωτικά κατά -2,44% στο 1,2 ευρώ, η Optima bank κατά -2,82% στα 10,34 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου κατά -1,9% στα 9,79 ευρώ.Η Metlen ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του 5ετούς προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως 600 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2031. Παράλληλα, ο όμιλος ανακοίνωσε την έκδοση και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 403.264 νέων μετοχών στο LSE και στη Euronext Athens, σε συνέχεια της κατοχύρωσης δικαιωμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (stock award program) της εταιρείας για 73 εργαζομένους και μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών ξεκινά σήμερα, διαμορφώνοντας τον συνολικό αριθμό μετοχών της Metlen σε 143,43 εκατ. μετοχές (αύξηση περίπου 0,3%).Η Viohalco προχώρησε στη διάθεση 6,3 εκατ. μετοχών της Cenergy σε θεσμικούς επενδυτές, ποσοστό που ισοδυναμεί με περίπου 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy, σε τιμή 24,2 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η ζήτηση για το placement υπερκαλύφθηκε κατά 6 φορές, μέσα σε μόλις τρεις ώρες από την έναρξη της διαδικασίας. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ποσοστό συμμετοχής της Viohalco στη Cenergy θα μειωθεί από 69,7% σε 66,7%. Ο στόχος της κίνησης αυτής είναι η αύξηση της ελεύθερης διασποράς (free float) της Cenergy και η περαιτέρω βελτίωση της εμπορευσιμότητάς της στο ταμπλό. Η Viohalco συμφώνησε επίσης σε περίοδο δέσμευσης μη πώλησης (lock-up) διάρκειας 180 ημερών για το εναπομένον ποσοστό της μετά την ολοκλήρωση του placement.Τα Attica Πολυκαταστήματα εισέρχονται στην τελική φάση για την εισαγωγή τους στην Euronext Athens, με τη δημόσια προσφορά για το περίπου 30% της εταιρείας να είναι προγραμματισμένη να διενεργηθεί από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου, ενώ η έναρξη της διαπραγμάτευσης έχει οριστεί για τις 2 Ιουλίου. Μεταξύ 3 και 3,2 ευρώ ανά μετοχή έχει οριστεί το δεσμευτικό εύρος της τιμής διάθεσης των προσφερόμενων μετοχών, ενώ η τελική τιμή διάθεσης και η οριστική κατανομή των μετοχών θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.Τα τελικά αποτελέσματα της συνδυασμένης προσφοράς για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ πρόκειται να ανακοινωθούν σήμερα, ενώ θα ακολουθήσει η έγκριση της Euronext Athens για την εισαγωγή των νέων μετοχών, η διαπραγμάτευση των οποίων θα ξεκινήσει στις 24 Ιουνίου.