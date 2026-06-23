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Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε μια κύρια σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από το κανάλι της Βόρειας Κριμαίας
Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε μια κύρια σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από το κανάλι της Βόρειας Κριμαίας
«Λυπούμαστε, αλλά έχουμε μια επίσημη έκτακτη ενημέρωση: η σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από το Βόρειο Κριμαϊκό Κανάλι στην Κριμαία δεν υπάρχει πλέον», αναφέρεται στην ανακοίνωση
Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε μια σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από το κανάλι της Βόρειας Κριμαίας, την οποία περιγράφει ως στρατηγική στρατιωτική και εφοδιαστική διάβαση που χρησιμοποιούσαν οι ρωσικές δυνάμεις.
«Λυπούμαστε, αλλά έχουμε μια επίσημη έκτακτη ενημέρωση: η σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από το Βόρειο Κριμαϊκό Κανάλι στην Κριμαία δεν υπάρχει πλέον», αναφέρεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το RBC-Ucraine.
Οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας ανέφεραν με ανακοίνωση τους στην εφαρμογή Telegram ότι πραγματοποίησαν δύο επιθέσεις κατά της γέφυρας κοντά στο χωριό Ροζντόλνε στην κατεχόμενη Κριμαία, σε συνεργασία με μέλη της αντίστασης που δρα υπογείως στην χερσόνησο.
Οι Ειδικές Δυνάμεις Επιχειρήσεων τόνισαν ότι «η πρώτη έφυγε». Στις 23 Ιουνίου, μονάδες της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ουκρανίας πραγματοποίησαν επιχείρηση στο προσωρινά κατεχόμενο τμήμα της περιφέρειας Ζαπορίζια.
Στόχος της επίθεσης ήταν φορτηγά που χρησιμοποιούνταν για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων μέσω του χερσαίου διαδρόμου προς την Κριμαία.
Επιπλέον, στην κατεχόμενη χερσόνησο επιβλήθηκαν κυλιόμενες διακοπές ρεύματος μετά από βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο. Κάτοικοι πολλών πόλεων και περιοχών έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό.
Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης σε διάφορα σημεία της Κριμαίας τη νύχτα της 21ης Ιουνίου. Η κυκλοφορία στη Γέφυρα της Κριμαίας διακόπηκε προσωρινά. Κοντά στο λιμάνι, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν μεγάλη πυρκαγιά, με πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από την περιοχή.
Αργότερα, ο Ζελένσκι έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη νυχτερινή επιχείρηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους και στις δύο πλευρές της Γέφυρας της Κριμαίας. Οι συγκεκριμένοι στόχοι βρίσκονται περίπου 300 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου.
«Λυπούμαστε, αλλά έχουμε μια επίσημη έκτακτη ενημέρωση: η σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από το Βόρειο Κριμαϊκό Κανάλι στην Κριμαία δεν υπάρχει πλέον», αναφέρεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το RBC-Ucraine.
Οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας ανέφεραν με ανακοίνωση τους στην εφαρμογή Telegram ότι πραγματοποίησαν δύο επιθέσεις κατά της γέφυρας κοντά στο χωριό Ροζντόλνε στην κατεχόμενη Κριμαία, σε συνεργασία με μέλη της αντίστασης που δρα υπογείως στην χερσόνησο.
WATCH: Ukraine has destroyed a bridge over the North Crimean Canal in Crimea. pic.twitter.com/jYkuzFArYm— Clash Report (@clashreport) June 23, 2026
Οι Ειδικές Δυνάμεις Επιχειρήσεων τόνισαν ότι «η πρώτη έφυγε». Στις 23 Ιουνίου, μονάδες της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ουκρανίας πραγματοποίησαν επιχείρηση στο προσωρινά κατεχόμενο τμήμα της περιφέρειας Ζαπορίζια.
Στόχος της επίθεσης ήταν φορτηγά που χρησιμοποιούνταν για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων μέσω του χερσαίου διαδρόμου προς την Κριμαία.
Επιπλέον, στην κατεχόμενη χερσόνησο επιβλήθηκαν κυλιόμενες διακοπές ρεύματος μετά από βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο. Κάτοικοι πολλών πόλεων και περιοχών έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό.
Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης σε διάφορα σημεία της Κριμαίας τη νύχτα της 21ης Ιουνίου. Η κυκλοφορία στη Γέφυρα της Κριμαίας διακόπηκε προσωρινά. Κοντά στο λιμάνι, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν μεγάλη πυρκαγιά, με πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από την περιοχή.
Αργότερα, ο Ζελένσκι έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη νυχτερινή επιχείρηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους και στις δύο πλευρές της Γέφυρας της Κριμαίας. Οι συγκεκριμένοι στόχοι βρίσκονται περίπου 300 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου.
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