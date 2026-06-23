Δύο νεκροί από πυρά των ισραηλινών στρατιωτών, κατάφορη παραβίαση της εκεχειρίας καταγγέλλει η Χεζμπολάχ
ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος Εκεχειρία Νεκροί Χεζμπολάχ Ισραηλινός στρατός

Δύο νεκροί από πυρά των ισραηλινών στρατιωτών, κατάφορη παραβίαση της εκεχειρίας καταγγέλλει η Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε «ενόπλους τρομοκράτες» ενώ η  Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά αμάχων στον νότιο Λίβανο

Δύο νεκροί από πυρά των ισραηλινών στρατιωτών, κατάφορη παραβίαση της εκεχειρίας καταγγέλλει η Χεζμπολάχ
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Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν δύο ανθρώπους στον νότιο Λίβανο σήμερα, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου και μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης έπειτα τριήμερο διάλειμμα στις εχθροπραξίες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε «ενόπλους τρομοκράτες» που αποτελούσαν άμεση απειλή για τους στρατιώτες που επιχειρούν στην ισραηλινή «ζώνη ασφαλείας» του νοτίου Λιβάνου.

Η οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά αμάχων στον νότιο Λίβανο και ότι το περιστατικό αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ.



Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων NNA, οι ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ κατά ομάδας ανθρώπων κοντά σε εκσκαφέα που καθάριζε δρόμο στην συνοικία αλ-Ντέιρ της Ναμπάτιε του νοτίου Λιβάνου.
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