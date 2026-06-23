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Μαινόμενος ταύρος σκόρπισε τον πανικό σε αγορά της Κίνας, τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι
Μαινόμενος ταύρος σκόρπισε τον πανικό σε αγορά της Κίνας, τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι
Ο ταύρος δραπέτευσε από σφαγείο
Σκηνές χάους και πανικού εκτυλίχθηκαν στην πόλη Τσανγκσά της Κίνας, όταν ένας ταύρος που είχε δραπετεύσει από τοπικό σφαγείο εισέβαλε σε πολυσύχναστη αγορά και επιτέθηκε σε περαστικούς, προκαλώντας τραυματισμούς.
Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της περιοχής, το εξαγριωμένο ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά στους δρόμους της περιοχής, με τους πολίτες να τρέχουν έντρομοι για να απομακρυνθούν από την πορεία του. Οι εικόνες από κάμερες ασφαλείας και κινητά τηλέφωνα θυμίζουν σκηνές από κινηματογραφική ταινία, καθώς ο ταύρος κινείται ανεξέλεγκτα ανάμεσα σε καταστήματα και πολίτες.
Στα βίντεο αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται η στιγμή που το ζώο χτυπά με δύναμη δύο ανθρώπους, εκσφενδονίζοντάς τους στον αέρα ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα επιτίθεται σε ακόμη ένα άτομο, ρίχνοντάς το βίαια στο έδαφος.
Οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ ο ιδιοκτήτης του σφαγείου ενημέρωσε άμεσα τις αρχές για τη διαφυγή του ζώου.
Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν την ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να προστατεύσουν τους κατοίκους και να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων επιθέσεων. Ωστόσο, η επιχείρηση ακινητοποίησης του ταύρου αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το ζώο παρέμενε εξαιρετικά επιθετικό.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο ταύρος τελικά θανατώθηκε περίπου δύο ώρες μετά τη δραπέτευσή του, βάζοντας τέλος στο περιστατικό που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία και προκάλεσε έντονο προβληματισμό για τα μέτρα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις από όπου διέφυγε.
Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της περιοχής, το εξαγριωμένο ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά στους δρόμους της περιοχής, με τους πολίτες να τρέχουν έντρομοι για να απομακρυνθούν από την πορεία του. Οι εικόνες από κάμερες ασφαλείας και κινητά τηλέφωνα θυμίζουν σκηνές από κινηματογραφική ταινία, καθώς ο ταύρος κινείται ανεξέλεγκτα ανάμεσα σε καταστήματα και πολίτες.
Στα βίντεο αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται η στιγμή που το ζώο χτυπά με δύναμη δύο ανθρώπους, εκσφενδονίζοντάς τους στον αέρα ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα επιτίθεται σε ακόμη ένα άτομο, ρίχνοντάς το βίαια στο έδαφος.
🔥 湖南長沙一頭黃牛衝上街頭，狂撞3人！— 海外爆料 (@zhihui999) June 21, 2026
6月21日凌晨，湖南長沙街頭發生黃牛撞人事件，一頭待宰的黃牛逃出牛肉市場，在街道上瘋狂撞人，接連有3名路人被撞飛，當地出動大批特警抓牛。… pic.twitter.com/DjQTaU8MkB
Οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ ο ιδιοκτήτης του σφαγείου ενημέρωσε άμεσα τις αρχές για τη διαφυγή του ζώου.
Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν την ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να προστατεύσουν τους κατοίκους και να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων επιθέσεων. Ωστόσο, η επιχείρηση ακινητοποίησης του ταύρου αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το ζώο παρέμενε εξαιρετικά επιθετικό.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο ταύρος τελικά θανατώθηκε περίπου δύο ώρες μετά τη δραπέτευσή του, βάζοντας τέλος στο περιστατικό που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία και προκάλεσε έντονο προβληματισμό για τα μέτρα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις από όπου διέφυγε.
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