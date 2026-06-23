Bloomberg: Για «πολιτικό θέατρο» πίσω από τις διαδηλώσεις στην Αλβανία μιλά ο Ράμα και στηρίζει τα projects του Κούσνερ
Bloomberg: Για «πολιτικό θέατρο» πίσω από τις διαδηλώσεις στην Αλβανία μιλά ο Ράμα και στηρίζει τα projects του Κούσνερ
Ο Αλβανός πρωθυπουργός υπερασπίζεται τη στρατηγική μετατροπής της χώρας σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό και διατηρεί το σενάριο εμπλοκής ξένων παρεμβάσεων
Η κυβέρνηση της Αλβανίας δεν πρόκειται να αποσύρει τη στήριξή της στα δύο πολυτελή τουριστικά projects που υποστηρίζονται από την επενδυτική εταιρεία του Τζάρεντ Κούσνερ, παρά τις καθημερινές διαδηλώσεις που συνεχίζονται εδώ και εβδομάδες, σύμφωνα με δηλώσεις του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.
Σε γραπτές δηλώσεις που απέστειλε στο Bloomberg, ο Ράμα τόνισε ότι η κυβέρνησή του οφείλει να διαχωρίζει τις «γνήσιες διαδηλώσεις» από το «πολιτικό θέατρο», όπως το χαρακτήρισε, αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις κατά των έργων.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι του έδωσαν ισχυρή εντολή στις εκλογές του περασμένου έτους να προχωρήσει στο όραμά του για τη μετατροπή της Αλβανίας σε υψηλού επιπέδου τουριστικό προορισμό, «και όχι να κυβερνά μέσω hashtag ή των πιο θορυβωδών διαδικτυακών φωνών».
Τα επενδυτικά σχέδια και οι αντιδράσεις
Τα έργα, που στηρίζονται από την εταιρεία Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας σχετικά με την ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών και τη διαδικασία έγκρισης μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων.
Οι διαδηλωτές ζητούν την ακύρωση των σχεδίων και την παραίτηση του Αλβανού πρωθυπουργού.
«Ούτε μια θορυβώδης μειοψηφία, ούτε οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, ούτε ένα κύμα ψηφιακά ενισχυμένης οργής που τροφοδοτείται από τη διεθνή γοητεία του ονόματος Τραμπ — που συνδέεται με αυτό που θεωρώ μια εξαιρετική ευκαιρία για την Αλβανία - ούτε η παρέμβαση κακόβουλων ξένων παραγόντων θα μας αποτρέψουν από την υλοποίηση του οράματος “Αλβανία 2030”», ανέφερε ο Ράμα.
Καταγγελίες για ξένη παρέμβαση
Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου, όταν άρχισαν προπαρασκευαστικές εργασίες στην περιοχή της χερσονήσου Ζβέρνετς, ενώ η Ιβάνκα Τραμπ είχε μιλήσει σε podcast για τα σχέδια ανάπτυξης του νησιού Σαζάν.
Από τότε, ο Ράμα υποστηρίζει επανειλημμένα - χωρίς να παρουσιάζει αποδείξεις - ότι οι κινητοποιήσεις ενισχύονται από ένα «ψηφιακά τεχνητά διογκωμένο οικοσύστημα αντιδράσεων». Σε νεότερη τοποθέτησή του, ανέφερε ότι «ο χρόνος θα δείξει πως το Ιράν δεν είναι ο μόνος εμπλεκόμενος παράγοντας».
Στην Αλβανία ζουν περίπου 3.000 μέλη ιρανικής εξόριστης αντιπολίτευσης, ενώ το 2022 Ιρανοί χάκερ είχαν πραγματοποιήσει κυβερνοεπιθέσεις σε δημοτικές υπηρεσίες της χώρας.
Το όραμα της κυβέρνησης
«Το πρότυπό μας είναι σαφές: νόμος, επιστήμη, διαφάνεια και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις - όχι υστερία», δήλωσε ο Αλβανός πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας: «Ανοίγουμε τη χώρα, προστατεύουμε τους φυσικούς της πόρους, προσελκύουμε σοβαρές επενδύσεις και προχωράμε σταθερά προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Σε γραπτές δηλώσεις που απέστειλε στο Bloomberg, ο Ράμα τόνισε ότι η κυβέρνησή του οφείλει να διαχωρίζει τις «γνήσιες διαδηλώσεις» από το «πολιτικό θέατρο», όπως το χαρακτήρισε, αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις κατά των έργων.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι του έδωσαν ισχυρή εντολή στις εκλογές του περασμένου έτους να προχωρήσει στο όραμά του για τη μετατροπή της Αλβανίας σε υψηλού επιπέδου τουριστικό προορισμό, «και όχι να κυβερνά μέσω hashtag ή των πιο θορυβωδών διαδικτυακών φωνών».
🚨🇦🇱 BREAKING: Albanians tore down barriers at Kakome Beach in southern Albania, declaring that the country's beaches belong to the people, not oligarchs— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) June 21, 2026
✊️🇦🇱As opposition to the controversial Kushner-Trump resort project intensifies, public anger is spreading over the… pic.twitter.com/GqSvlRmT8Z
Τα επενδυτικά σχέδια και οι αντιδράσεις
Τα έργα, που στηρίζονται από την εταιρεία Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας σχετικά με την ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών και τη διαδικασία έγκρισης μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων.
Οι διαδηλωτές ζητούν την ακύρωση των σχεδίων και την παραίτηση του Αλβανού πρωθυπουργού.
«Ούτε μια θορυβώδης μειοψηφία, ούτε οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, ούτε ένα κύμα ψηφιακά ενισχυμένης οργής που τροφοδοτείται από τη διεθνή γοητεία του ονόματος Τραμπ — που συνδέεται με αυτό που θεωρώ μια εξαιρετική ευκαιρία για την Αλβανία - ούτε η παρέμβαση κακόβουλων ξένων παραγόντων θα μας αποτρέψουν από την υλοποίηση του οράματος “Αλβανία 2030”», ανέφερε ο Ράμα.
🚨🇦🇱 BREAKING: Day 21 of mass protests in Tirana, Albania— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) June 20, 2026
✊️🇦🇱Over 350,000 people have taken to the streets, no longer asking, demanding Edi Rama’s resignation for selling Albanian land and Sazan Island to oligarchs and Kushner.
✊️The people have crossed the point of no… pic.twitter.com/9GElaZeAHi
Καταγγελίες για ξένη παρέμβαση
Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου, όταν άρχισαν προπαρασκευαστικές εργασίες στην περιοχή της χερσονήσου Ζβέρνετς, ενώ η Ιβάνκα Τραμπ είχε μιλήσει σε podcast για τα σχέδια ανάπτυξης του νησιού Σαζάν.
Από τότε, ο Ράμα υποστηρίζει επανειλημμένα - χωρίς να παρουσιάζει αποδείξεις - ότι οι κινητοποιήσεις ενισχύονται από ένα «ψηφιακά τεχνητά διογκωμένο οικοσύστημα αντιδράσεων». Σε νεότερη τοποθέτησή του, ανέφερε ότι «ο χρόνος θα δείξει πως το Ιράν δεν είναι ο μόνος εμπλεκόμενος παράγοντας».
Στην Αλβανία ζουν περίπου 3.000 μέλη ιρανικής εξόριστης αντιπολίτευσης, ενώ το 2022 Ιρανοί χάκερ είχαν πραγματοποιήσει κυβερνοεπιθέσεις σε δημοτικές υπηρεσίες της χώρας.
Το όραμα της κυβέρνησης
«Το πρότυπό μας είναι σαφές: νόμος, επιστήμη, διαφάνεια και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις - όχι υστερία», δήλωσε ο Αλβανός πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας: «Ανοίγουμε τη χώρα, προστατεύουμε τους φυσικούς της πόρους, προσελκύουμε σοβαρές επενδύσεις και προχωράμε σταθερά προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
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