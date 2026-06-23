Συνάντηση Πλεύρη με Γκιλφόιλ, στο επίκεντρο η παράνομη μετανάστευση και η προστασία των συνόρων

Ο Έλληνας υπουργός παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής - Αναφέρθηκε και στα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί αναφορικά με τη μείωση των μεταναστευτικών ροών