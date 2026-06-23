Τουρκία: Έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στο Κιρίκαλε - Δύο νεκροί
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Τουρκία: Έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στο Κιρίκαλε - Δύο νεκροί

Ισχυρή έκρηξη σε εγκατάσταση έρευνας και ανάπτυξης πυρομαχικών, διερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος

Τουρκία: Έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στο Κιρίκαλε - Δύο νεκροί
Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη πυρομαχικών στην επαρχία Κιρίκαλε της κεντρικής Τουρκίας, σε εγκατάσταση όπου διεξάγονταν ερευνητικές και αναπτυξιακές εργασίες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Η έκρηξη σημειώθηκε, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε εγκατάσταση στην περιοχή Γιαχσιγιάν του Κιρίκαλε, προκαλώντας τον θάνατο δύο εργαζομένων στον χώρο και τον τραυματισμό άλλων δύο.



Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

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