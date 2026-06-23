Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Τουρκία: Έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στο Κιρίκαλε - Δύο νεκροί
Τουρκία: Έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στο Κιρίκαλε - Δύο νεκροί
Ισχυρή έκρηξη σε εγκατάσταση έρευνας και ανάπτυξης πυρομαχικών, διερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος
Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη πυρομαχικών στην επαρχία Κιρίκαλε της κεντρικής Τουρκίας, σε εγκατάσταση όπου διεξάγονταν ερευνητικές και αναπτυξιακές εργασίες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Η έκρηξη σημειώθηκε, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε εγκατάσταση στην περιοχή Γιαχσιγιάν του Κιρίκαλε, προκαλώντας τον θάνατο δύο εργαζομένων στον χώρο και τον τραυματισμό άλλων δύο.
Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.
Η έκρηξη σημειώθηκε, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε εγκατάσταση στην περιοχή Γιαχσιγιάν του Κιρίκαλε, προκαλώντας τον θάνατο δύο εργαζομένων στον χώρο και τον τραυματισμό άλλων δύο.
SON DAKİKA | Kırıkkale'de bulunan mühimmat deposunda patlama meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti.pic.twitter.com/RErBdpYfe6— 23 DERECE (@yirmiucderece) June 23, 2026
Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.
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