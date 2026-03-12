Ανησυχία για τον Παντς που έγινε viral αγκαλιάζοντας λούτρινο αρκουδάκι: Τον εκπαιδεύουν με καψόνια οι κυρίαρχες μαϊμούδες, απαντά ο ζωολογικός

Κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο βίντεο που δείχνουν να τον κυνηγούν - Οι ιαπωνικές μαϊμούδες ακολουθούν μια αυστηρή ιεραρχική κοινωνία και τα κυρίαρχα άτομα επιδεικνύουν πειθαρχικές ενέργειες, σύμφωνα με τον ζωολογικό κήπο της Ιτσικάβα





Ο Παντς έγινε δεκτός από μία ομάδα













Ο ζωολογικός κήπος πρόσθεσε ότι ο Παντς περνούσε «το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του ειρηνικά» και ότι οι «πειθαρχικές ενέργειες» εναντίον του δεν συνέβαιναν συνεχώς. «Ο αριθμός των πιθήκων που φροντίζουν ή παίζουν με τον Παντς αυξάνεται. Εξαιτίας αυτού, ο χρόνος που ο Παντς περνά μακριά από το λούτρινο αρκουδάκι του έχει αυξηθεί».



«Μερικοί μακάκοι ψηλά στην ιεραρχία επέδειξαν πιο συχνά επιθετική συμπεριφορά», σημείωσε ο ζωολογικός κήπος, αλλά απομακρύνθηκαν από την ομάδα στις 8 Μαρτίου «ως προσωρινό μέτρο» και θα παρακολουθούνται για κάποιο χρονικό διάστημα.



Κλείσιμο



Σημείωσε ότι ορισμένοι άνθρωποι τους είχαν παροτρύνει να φύγει ο Παντς από την ομάδα: «Αυτό το συναίσθημα είναι απολύτως κατανοητό. Ωστόσο, ο Παντς έχει συνηθίσει να ζει σε αυτή την ομάδα, οπότε αν τον πάρουμε τώρα, υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορέσει ποτέ να επιστρέψει στην ομάδα και να πρέπει να συνεχίσει να ζει έτσι για το υπόλοιπο της ζωής του».





Η ιστορία του μικρού μακάκου Παντς, που γεννήθηκε τον περασμένο Ιούλιο στον ζωολογικό κήπο της Ιτσικάβα στην Ιαπωνία και εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του έγινε διεθνώς γνωστή μέσα από βίντεο που τον δείχνουν να απομονώνεται από την ομάδα και να δέχεται επιθετική συμπεριφορά από μεγαλύτερους πιθήκους, έχοντας ως παρηγοριά ένα λούτρινο αρκουδάκι.Ο Παντς έγινε δεκτός από μία ομάδα μαϊμούδων που τον φρόντισε. Στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο, ο ζωολογικός κήπος δήλωσε ότι ο μικρός μακάκος είχε δεχτεί ενοχλήσεις από άλλες μαϊμούδες αλλά καμία δεν «έδειξε σοβαρή επιθετικότητα απέναντί του». Ωστόσο, κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο βίντεο που δείχνουν να τον κυνηγούν, προκαλώντας ανησυχία.Σε δήλωση του ο ζωολογικός κήπος ανέφερε ότι έλαβε «πολλά μηνύματα ανησυχίας από ανθρώπους τόσο στην Ιαπωνία όσο και στο εξωτερικό» σχετικά με τον Παντς, σύμφωνα με τον Independent «Πρώτον, οι ιαπωνικές μαϊμούδες ακολουθούν μια αυστηρή ιεραρχική κοινωνία και τα κυρίαρχα άτομα επιδεικνύουν “πειθαρχικές ενέργειες” προς τους υφισταμένους τους. Αυτές οι συμπεριφορές διαφέρουν από τις “κακοποιήσεις” των ανθρώπων. Οι Ιάπωνες πρωτευοντολόγοι μελετούν τη συμπεριφορά, την κοινωνία και την οικολογία των πιθήκων της Ιαπωνίας από το 1948. Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, αυτή η “πειθαρχία” εμφανίζεται φυσιολογικά στις ομάδες ιαπωνικών μακάκων και δεν περιορίζεται στην ομάδα του Παντς», ανέφερε.Ο ζωολογικός κήπος πρόσθεσε ότι ο Παντς περνούσε «το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του ειρηνικά» και ότι οι «πειθαρχικές ενέργειες» εναντίον του δεν συνέβαιναν συνεχώς. «Ο αριθμός των πιθήκων που φροντίζουν ή παίζουν με τον Παντς αυξάνεται. Εξαιτίας αυτού, ο χρόνος που ο Παντς περνά μακριά από το λούτρινο αρκουδάκι του έχει αυξηθεί».«Μερικοί μακάκοι ψηλά στην ιεραρχία επέδειξαν πιο συχνά επιθετική συμπεριφορά», σημείωσε ο ζωολογικός κήπος, αλλά απομακρύνθηκαν από την ομάδα στις 8 Μαρτίου «ως προσωρινό μέτρο» και θα παρακολουθούνται για κάποιο χρονικό διάστημα.«Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Παντς έχει δεχτεί επίθεση που να απειλεί την επιβίωσή του. Επιπλέον, δεν έχουμε καμία πρόθεση να αγνοήσουμε την “πειθαρχία” ή να αλλάξουμε τον τρόπο φροντίδας μας προκειμένου να προσελκύσουμε τη συμπάθεια του κόσμου και ως εκ τούτου, να αυξήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών στο ζωολογικό κήπο μας ή τα κέρδη μας», δήλωσε ο ζωολογικός κήπος.Σημείωσε ότι ορισμένοι άνθρωποι τους είχαν παροτρύνει να φύγει ο Παντς από την ομάδα: «Αυτό το συναίσθημα είναι απολύτως κατανοητό. Ωστόσο, ο Παντς έχει συνηθίσει να ζει σε αυτή την ομάδα, οπότε αν τον πάρουμε τώρα, υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορέσει ποτέ να επιστρέψει στην ομάδα και να πρέπει να συνεχίσει να ζει έτσι για το υπόλοιπο της ζωής του».

Η οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων PETA είχε προηγουμένως επικρίνει τη μεταχείριση του Παντς, υποστηρίζοντας ότι ήταν απόδειξη της «σκληρότητας των ζωολογικών κήπων». Σε ανακοίνωσή της επέκρινε αυτό που οι άνθρωποι είχαν περιγράψει ως «χαριτωμένο» και «συγκινητικό», λέγοντας ότι αντίθετα έδειχνε ένα ζώο που αντιμετώπιζε «απομόνωση και απώλεια».



«Οι ζωολογικοί κήποι δεν είναι καταφύγια», σημείωσε ο Τζέισον Μπέικερ, πρόεδρος της PETA για την Ασία, «είναι μέρη όπου τα ζώα είναι περιορισμένα, στερούνται αυτονομίας και δεν έχουν το περιβάλλον και την κοινωνική ζωή που θα είχαν στη φύση».



«Η φήμη στο Διαδίκτυο δεν αλλάζει την πραγματικότητα της αιχμαλωσίας. Απλώς τροφοδοτεί έναν κύκλο στον οποίο οι εγκαταστάσεις αναπαράγουν και εκθέτουν μωρά για να αυξήσουν τις πωλήσεις εισιτηρίων, ενώ τα ζώα πληρώνουν το τίμημα για όλη τους τη ζωή», συμπλήρωσε.