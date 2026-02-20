Μπούλινγκ και νέοι φίλοι: Το μαϊμουδάκι που απέρριψε η μητέρα του προσαρμόζεται στη νέα ζωή μαζί με το αρκουδάκι του, δείτε βίντεο
Μέσα σε δύο ημέρες γνώρισε τη βία από μεγαλύτερα ζώα, αλλά βρήκε και παρηγοριά στους φίλους του

Τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα πάνω στον Παντς, το μαϊμουδάκι που εγκατέλειψε η μητέρα του και βρήκε παρηγοριά σε ένα λούτρινο αρκουδάκι, δώρο από τους υπευθύνους του ζωολογικού κήπου στην Ιαπωνία.

Η ιστορία δεν τελείωσε εκεί. Ο Παντς άρχισε να ζει με άλλες μαϊμούδες, χωρίς την προστασία από την οικογένειά του, με όλες τις δυσκολίες της προσαρμογής.

Κάποια από τα ζώα ήδη αποδέχτηκαν το μικρό νέο μέλος και άρχισαν να παίζουν μαζι του.

Αλλά είδαμε και ένα μεγαλύτερο ζώο να αρπάζει τον Παντς και να τον γυρνά με βία. Ο Παντς κατάφερε να ξεφύγει και το πρώτο που έκανε ήταν να βρει το αρκουδάκι του.

Μετά είδαμε να τον παρηγορούν:

Και τελικά να αρχίζει να παίζει με τον Αονσίνγκ με αγκαλιές και πειράγματα, όπως κάνουν όλα τα ζώα

Το μέλλον του μικρού Παντς φάινεται όλο και καλύτερο.

Ο Punch, ηλικίας μόλις έξι μηνών, γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2025, ωστόσο μητέρα του τον απέρριψε σχεδόν αμέσως μετά τη γέννησή του.

Οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι του Ichikawa City Zoo παρενέβησαν άμεσα, αναλαμβάνοντας τη φροντίδα και τη σίτισή του, ενώ παρακολουθούσαν στενά την ανάπτυξή του για να μεγαλώσει θα εξελιχθεί ομαλά.

