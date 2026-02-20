Μπούλινγκ και νέοι φίλοι: Το μαϊμουδάκι που απέρριψε η μητέρα του προσαρμόζεται στη νέα ζωή μαζί με το αρκουδάκι του, δείτε βίντεο
Μέσα σε δύο ημέρες γνώρισε τη βία από μεγαλύτερα ζώα, αλλά βρήκε και παρηγοριά στους φίλους του
Η ιστορία δεν τελείωσε εκεί. Ο Παντς άρχισε να ζει με άλλες μαϊμούδες, χωρίς την προστασία από την οικογένειά του, με όλες τις δυσκολίες της προσαρμογής.
Κάποια από τα ζώα ήδη αποδέχτηκαν το μικρό νέο μέλος και άρχισαν να παίζουν μαζι του.
😭Oh no! A nasty monkey bullied little Punch, and he ran off to hide and seek protection with his toy mom— NEXTA (@nexta_tv) February 19, 2026
It’s heart-breaking 💔 https://t.co/KdX8kpRaUr pic.twitter.com/K9y65tZFpu
Μετά είδαμε να τον παρηγορούν:
🥹🙊 Baby Punch gets the warmest hug— NEXTA (@nexta_tv) February 20, 2026
Today, the adult monkey Onsing wrapped little Punch in a tight embrace — easily the coziest video you’ll see today 🫂 pic.twitter.com/Mvhv1Mpexd
🥹 Punch won’t let us go — just look at how the little one plays and cuddles— NEXTA (@nexta_tv) February 20, 2026
Lately, Punch has been spending most of his time with hyung Aonsing, staying close, playing little pranks, and when he gets a tight hug, he slightly «punches» back and cheerfully goes «bubibubi» to… pic.twitter.com/3K8a51yw7h
Ο Punch, ηλικίας μόλις έξι μηνών, γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2025, ωστόσο μητέρα του τον απέρριψε σχεδόν αμέσως μετά τη γέννησή του.
Οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι του Ichikawa City Zoo παρενέβησαν άμεσα, αναλαμβάνοντας τη φροντίδα και τη σίτισή του, ενώ παρακολουθούσαν στενά την ανάπτυξή του για να μεγαλώσει θα εξελιχθεί ομαλά.
