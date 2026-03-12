Στρατιωτική βάση της Ιταλίας στο Ιρακινό Κουρδιστάν δέχθηκε επίθεση από drone

Continuo a seguire con attenzione quanto accaduto alla nostra base di Erbil, sono in costante contatto con i ministri Tajani e Crosetto per monitorare la situazione. A nome del Governo e mio personale esprimo solidarietà e vicinanza ai nostri militari, rimasti illesi a seguito… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 12, 2026

Εκ μέρους της κυβέρνησης και προσωπικά εκφράζω την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μου στους στρατιώτες μας, οι οποίοι δεν υπέστησαν τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της επίθεσης: η Ιταλία είναι περήφανη για το θάρρος και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύουν καθημερινά στην προσπάθειά τους για την ειρήνη και την ασφάλεια σε πολλά θέατρα κρίσεων».