Στρατιωτική βάση της Ιταλίας στο Ιρακινό Κουρδιστάν δέχθηκε επίθεση από drone
«Όλο το στρατιωτικό προσωπικό μας είναι καλά και ασφαλές στο καταφύγιο», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών και αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Αντόνιο Ταγιάνι - Το μήνυμα της Μελόνι

Ο υπουργός Εξωτερικών και αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Αντόνιο Ταγιάνι, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης (12/3) με μία ανάρτησή του στο Χ ότι η ιταλική στρατιωτική βάση στην πόλη Αρμπίλ στο Ιρακινό Κουρδιστάν δέχθηκε επίθεση από drone.

Σύμφωνα με πληροφορίες του reuters, αρχικά θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για επίθεση από πύραυλο, ωστόσο αργότερα αποδείχθηκε ότι πρόκειται για επίθεση από drone, που κατέστρεψε ένα στρατιωτικό όχημα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως «όλο το στρατιωτικό προσωπικό μας είναι καλά και ασφαλές στο καταφύγιο», ενώ αποδοκίμασε την επίθεση που δέχθηκε η ιταλική βάση.

Επίσης, σημείωσε πως «εκφράζω την αλληλεγγύη και την ευγνωμοσύνη μου για την καθημερινή τους υπηρεσία προς την πατρίδα» και επικοινώνησε με τον  Ιταλό πρέσβη στο Ιράκ.

Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Χ:

«Αποδοκιμάζω έντονα την επίθεση που δέχτηκε η ιταλική βάση στο Αρμπίλ. Μόλις μίλησα με τον Ιταλό πρέσβη στο Ιράκ. Ευτυχώς, όλο το στρατιωτικό προσωπικό μας είναι καλά και ασφαλές στο καταφύγιο. Τους εκφράζω την αλληλεγγύη και την ευγνωμοσύνη μου για την καθημερινή τους υπηρεσία προς την πατρίδα».

Το μήνυμα της Μελόνι

Πριν από λίγο η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Χ τονίζοντας πως «Εκ μέρους της κυβέρνησης και προσωπικά εκφράζω την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μου στους στρατιώτες μας».

«Η Ιταλία είναι περήφανη για το θάρρος και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύουν καθημερινά στην προσπάθειά τους για την ειρήνη και την ασφάλεια σε πολλά θέατρα κρίσεων», σημείωσε.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού στο Χ:

«Συνεχίζω να παρακολουθώ με προσοχή τα γεγονότα που συνέβησαν στη βάση μας στο Αρμπίλ και είμαι σε συνεχή επαφή με τους υπουργούς Tajani και Crosetto για να παρακολουθώ την κατάσταση.

Εκ μέρους της κυβέρνησης και προσωπικά εκφράζω την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μου στους στρατιώτες μας, οι οποίοι δεν υπέστησαν τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της επίθεσης: η Ιταλία είναι περήφανη για το θάρρος και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύουν καθημερινά στην προσπάθειά τους για την ειρήνη και την ασφάλεια σε πολλά θέατρα κρίσεων».

