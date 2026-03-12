Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Στρατιωτική βάση της Ιταλίας στο Ιρακινό Κουρδιστάν δέχθηκε επίθεση από drone
«Όλο το στρατιωτικό προσωπικό μας είναι καλά και ασφαλές στο καταφύγιο», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών και αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Αντόνιο Ταγιάνι - Το μήνυμα της Μελόνι
Σύμφωνα με πληροφορίες του reuters, αρχικά θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για επίθεση από πύραυλο, ωστόσο αργότερα αποδείχθηκε ότι πρόκειται για επίθεση από drone, που κατέστρεψε ένα στρατιωτικό όχημα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως «όλο το στρατιωτικό προσωπικό μας είναι καλά και ασφαλές στο καταφύγιο», ενώ αποδοκίμασε την επίθεση που δέχθηκε η ιταλική βάση.
Επίσης, σημείωσε πως «εκφράζω την αλληλεγγύη και την ευγνωμοσύνη μου για την καθημερινή τους υπηρεσία προς την πατρίδα» και επικοινώνησε με τον Ιταλό πρέσβη στο Ιράκ.
Missile Hits Italian Military Base in Erbil, No Casualties Reported— Washington Eye (@washington_EY) March 12, 2026
An overnight strike targeted the base in Iraq’s Kurdistan region, but all personnel safely reached bunkers, avoiding injuries as tensions in the area escalate. #WashingtonEye pic.twitter.com/6voq2NlsoU
Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Χ:
«Αποδοκιμάζω έντονα την επίθεση που δέχτηκε η ιταλική βάση στο Αρμπίλ. Μόλις μίλησα με τον Ιταλό πρέσβη στο Ιράκ. Ευτυχώς, όλο το στρατιωτικό προσωπικό μας είναι καλά και ασφαλές στο καταφύγιο. Τους εκφράζω την αλληλεγγύη και την ευγνωμοσύνη μου για την καθημερινή τους υπηρεσία προς την πατρίδα».
Ferma condanna per l’attacco che ha subito la base italiana di Erbil. Ho appena parlato con l’Ambasciatore d’Italia in Iraq. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker. A loro esprimo solidarietà e gratitudine per il quotidiano servizio alla…— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 11, 2026
Το μήνυμα της ΜελόνιΠριν από λίγο η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Χ τονίζοντας πως «Εκ μέρους της κυβέρνησης και προσωπικά εκφράζω την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μου στους στρατιώτες μας».
«Η Ιταλία είναι περήφανη για το θάρρος και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύουν καθημερινά στην προσπάθειά τους για την ειρήνη και την ασφάλεια σε πολλά θέατρα κρίσεων», σημείωσε.
Αναλυτικά η ανάρτηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού στο Χ:
«Συνεχίζω να παρακολουθώ με προσοχή τα γεγονότα που συνέβησαν στη βάση μας στο Αρμπίλ και είμαι σε συνεχή επαφή με τους υπουργούς Tajani και Crosetto για να παρακολουθώ την κατάσταση.
Continuo a seguire con attenzione quanto accaduto alla nostra base di Erbil, sono in costante contatto con i ministri Tajani e Crosetto per monitorare la situazione. A nome del Governo e mio personale esprimo solidarietà e vicinanza ai nostri militari, rimasti illesi a seguito…— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 12, 2026
