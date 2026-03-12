Ο Τραμπ διόρισε τη χήρα του Τσάρλι Κερκ στο διοικητικό συμβούλιο στρατιωτικής σχολής
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Έρικα Κερκ Τσάρλι Κερκ

Ο Τραμπ διόρισε τη χήρα του Τσάρλι Κερκ στο διοικητικό συμβούλιο στρατιωτικής σχολής

Ο υπερσυντηρητικός influencer ήταν μέλος αυτού του διοικητικού συμβουλίου μέχρι τη δολοφονία του, το Σεπτέμβριο, σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα

Ο Τραμπ διόρισε τη χήρα του Τσάρλι Κερκ στο διοικητικό συμβούλιο στρατιωτικής σχολής
14 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διόρισε την Έρικα Κερκ, χήρα του δολοφονημένου υπερσυντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ, στο διοικητικό συμβούλιο της Ακαδημίας Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, μιας από τις στρατιωτικές σχολές με το μεγαλύτερο κύρος στις Ηνωμένες Πολιτείες, έκαναν χθες, Τετάρτη, γνωστό αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε την τέλεια επιλογή διορίζοντας την Έρικα Κερκ» στο διοικητικό συμβούλιο της US Air Force Academy, δήλωσε η Ολίβια Γουέιλς, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, στην εφημερίδα USA Today.

Το όνομα της 37χρονης Έρικα Κερκ εμφανίζεται στον επίσημο ιστότοπο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής της στρατιωτικής Ακαδημίας που έχει την έδρα της στο Κολοράντο Σπρινγκς (δυτικές ΗΠΑ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αποτελείται από 16 μέλη και επιβλέπει το ήθος, την πειθαρχία, τα προγράμματα σπουδών, την εκπαίδευση, τον εξοπλισμό, τις χρηματοοικονομικές υποθέσεις και τις ακαδημαϊκές μεθόδους του στρατιωτικού αυτού θεσμού. Διατυπώνει κάθε χρόνο συστάσεις στο υπουργείο Άμυνας.

Ο Τσάρλι Κερκ ήταν μέλος αυτού του διοικητικού συμβουλίου μέχρι τη δολοφονία του, το Σεπτέμβριο, σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα (κεντρικές ΗΠΑ).

Μετά το θάνατο του συζύγου της, η Έρικα Κερκ ανέλαβε την ηγεσία του κινήματός του, του Turning Point USA (Σημείο Καμπής ΗΠΑ), μιας οργάνωσης της συντηρητικής νεολαίας.
14 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης