Τον Τζέι Ντι Βανς στηρίζει για τις εκλογές του 2028 η χήρα του Τσάρλι Κερκ
Μετά την εναρκτήρια ομιλία της Έρικα Κερκ, έγιναν ορατές οι διαμάχες στο εσωτερικό του κινήματος MAGA
Η Έρικα Κερκ, χήρα του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, που δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ότι η οργάνωση Turning Point USA που ίδρυσε ο Τσάρλι Κερκ, θα βοηθήσει στην εκλογή του Τζέι Ντι Βανς ως προέδρου το 2028
«Θα εκλέξουμε τον φίλο του συζύγου μου, Τζέι Ντι Βανς, για 48ο πρόεδρο», δήλωσε η Κερκ, παρά το γεγονός ότι ο σημερινός αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την υποψηφιότητά του.
ERIKA KIRK: “We don't retreat. Charlie would go wherever he needed to go, and I'm the same exact way.” @MrsErikaKirk live at AmFest 2025 pic.twitter.com/9jW8Iq1Kqp— Turning Point USA (@TPUSA) December 19, 2025
