Τον Τζέι Ντι Βανς στηρίζει για τις εκλογές του 2028 η χήρα του Τσάρλι Κερκ
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ MAGA Τσάρλι Κερκ Έρικα Κερκ

Τον Τζέι Ντι Βανς στηρίζει για τις εκλογές του 2028 η χήρα του Τσάρλι Κερκ

Μετά την εναρκτήρια ομιλία της Έρικα Κερκ, έγιναν ορατές οι διαμάχες στο εσωτερικό του κινήματος MAGA

Τον Τζέι Ντι Βανς στηρίζει για τις εκλογές του 2028 η χήρα του Τσάρλι Κερκ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Έρικα Κερκ, χήρα του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, που δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ότι η οργάνωση Turning Point USA που ίδρυσε ο Τσάρλι Κερκ, θα βοηθήσει στην εκλογή του Τζέι Ντι Βανς ως προέδρου το 2028

Η υποστήριξη της Έρικα Κερκ ήρθε την πρώτη ημέρα της ετήσιας διάσκεψης America Fest της Turning Point, της μεγαλύτερης συγκέντρωσης της οργάνωσης της δολοφονία του Κερκ.

«Θα εκλέξουμε τον φίλο του συζύγου μου, Τζέι Ντι Βανς, για 48ο πρόεδρο», δήλωσε η Κερκ, παρά το γεγονός ότι ο σημερινός αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την υποψηφιότητά του.

Ο Βανς έχει προγραμματίσει να μιλήσει στην ίδια εκδήλωση την Κυριακή, τελευταία ημέρα των εργασιών.

Η ανακοίνωση της Κερκ, χωρίς ακόμη να έχει συμπληρωθεί ο πρώτος χρόνος της προεδρίας του Τραμπ, είναι μια μάλλον πρόωρη προσπάθεια να είναι η ίδια υποψήφια αντιπρόεδρος για τις εκλογές του 2028, σχολιάζει το BBC.

Ωστόσο μετά την εναρκτήρια ομιλία της Κερκ, έγιναν ορατές οι ρωγμές στο εσωτερικό του κινήματος.

Ο podcaster Μπεν Σαπίρο επιτέθηκε στους ανταγωνιστές του στα μέσα ενημέρωσης Κάντανς Όουενς, Τάκερ Κάρλσον, Μέγκιν Κέλι και Στιβ Μπάνον, αποκαλώντας τους «απατεώνες και κλέφτες». Όσοι αρνήθηκαν να καταδικάσουν «τις πραγματικά κακόβουλες επιθέσεις τους μερικοί από αυτούς μιλούν εδώ απόψε είναι ένοχοι δειλίας», σχολίασε.

Κλείσιμο
Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι εικασίες σχετικά με την επιρροή του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αλλά και οι εσωτερικές διαμάχες μεταξύ των φατριών των υποστηρικτών του προέδρου σχετικά με το μέλλον του κινήματος Maga.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης