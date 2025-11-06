Δάκρυσε η Έρικα Κερκ για τον δολοφονημένο σύζυγό της: Έτσι έμαθα ότι σκότωσαν τον Τσάρλι - Δεν πρόλαβα να του δώσω ένα φιλί το μοιραίο πρωί

«Αν θέλεις να μιλήσεις στον μπαμπά, απλά κοίταξε τον ουρανό και άρχισε να μιλάς, και θα σε ακούσει», είπε για την κόρη τους - «Της είπα "ξέρεις, ο μπαμπάς είναι στον παράδεισο" και αυτή μου απάντησε "πιστεύεις ότι θα μπορούσα να πάω κι εγώ κάποια στιγμή;" Της είπα "μωρό μου, όλοι θα πάμε μια μέρα"»