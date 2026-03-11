Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Ερντογάν κατά Νετανιάχου: Είναι η μεγαλύτερη καταστροφή για τους Ισραηλινούς μετά το Ολοκαύτωμα
Η Τουρκία δεν επιδιώκει να επωφεληθεί από τις συγκρούσεις και στηρίζει τη διπλωματική επίλυση των κρίσεων είπε ο Τούρκος πρόεδρος και έκανε έκκληση για κατάπαυση πυρός στην κρίση με το Ιράν
Έκκληση για αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και επιστροφή στη διπλωματία απηύθυνε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δείπνο ιφτάρ του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στην Άγκυρα με πρώην βουλευτές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και κοινοβουλευτικών ομάδων.
Ο Τούρκος πρόεδρος επέκρινε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τόνισε ότι η Άγκυρα εργάζεται για κατάπαυση του πυρός και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στην περιοχή.
Σε μία ακόμη επίθεση κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι ακόμη και στο εσωτερικό του Ισραήλ αυξάνεται η δυσαρέσκεια για την πολιτική του.
«Ακόμη και ο ισραηλινός λαός, που περνάει κάθε βράδυ στα καταφύγια, δηλώνει πλέον ανοιχτά ότι ο Νετανιάχου είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που τους έχει συμβεί μετά το Ολοκαύτωμα».
Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην περιοχή, ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει να επωφεληθεί από τις συγκρούσεις και στηρίζει τη διπλωματική επίλυση των κρίσεων.
«Δεν μπορούμε ποτέ να θεωρήσουμε τη ζημία των άλλων ως δικό μας κέρδος. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να επωφεληθούμε από τον πόνο των άλλων. Η στάση μας στην κρίση του Ιράν είναι απολύτως σαφής και ξεκάθαρη. Η Τουρκία είναι πάντα στο πλευρό της διπλωματίας και όχι του πολέμου».
Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η Άγκυρα καταβάλλει διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης και την επιστροφή των εμπλεκομένων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
«Ως Τουρκία καταβάλλουμε εντατικές προσπάθειες, ώστε να αποσυρθούν τα χέρια από τις σκανδάλες, να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και να επιστρέψουν τα μέρη ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην περιοχή και υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης.
«Μας απασχολεί το πώς θα σβήσουμε αυτή τη φωτιά πριν οι φλόγες μεγαλώσουν περισσότερο, πριν διευρυνθεί κι άλλο ο πύρινος κλοιός, πριν χαθούν περισσότερες ζωές και πριν χυθεί περισσότερο αίμα».
