Βομβαρδίστηκε το data center κρατικής τράπεζας στο Ιράν, στόχος να μην πληρωθούν στρατός και Φρουροί της Επανάστασης
ΚΟΣΜΟΣ
Επίθεση στο Ιράν Τράπεζα Φρουροί της Επανάστασης

Βομβαρδίστηκε το data center κρατικής τράπεζας στο Ιράν, στόχος να μην πληρωθούν στρατός και Φρουροί της Επανάστασης

Η ίδια τράπεζα, όπως και άλλη μία κρατική, υπέστησαν χθες μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση

Βομβαρδίστηκε το data center κρατικής τράπεζας στο Ιράν, στόχος να μην πληρωθούν στρατός και Φρουροί της Επανάστασης
12 ΣΧΟΛΙΑ

Ένα πολύ ιδιαίτερο στόχο είχε η επίθεση που έγινε σήμερα Τετάρτη στην Τεχεράνη, καθώς ΗΠΑ και Ισραήλ προσπαθούν να αυξήσουν την πίεση στο καθεστώς.

Η Jerusalem Post, που επικαλείται την αντικαθεστωτική εφημερίδα Iran International, αναφέρει ότι νωρίς το πρωί χτυπήθηκε το data center της κρατικής ιρανικής τράπεζας Sepah.

Πρόκειται για το τραπεζικό ίδρυμα που είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνο για την καταβολή των μισθών στα στελέχη του ιρανικού στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης.

Η επίθεση έλαβε χώρα ενώ η τράπεζα επεξεργαζόταν τις πληρωμές των μισθών του στρατού, πρόσθεσε το μέσο ενημέρωσης.

Η διακοπή λειτουργίας θα εμποδίσει την τράπεζα να καταβάλει μισθούς για ένα διάστημα και θα την αναγκάσει να βρει εναλλακτικές λύσεις.

Την Τρίτη, διακόπηκε η λειτουργία της Bank Sepah και μιας άλλης κρατική τράπεζα, της Bank Melli, λόγω κυβερνοεπίθεσης. Οι διακοπές συνεχίστηκαν την Τετάρτη, με το online banking να είναι εκτός λειτουργίας και μόνο τις υπηρεσίες με κάρτες να λειτουργούν, ανέφερε η Iran International.

Οι επιθέσεις σε αυτού του είδους τις υποδομές μπορεί να προκαλέσουν ευρύτερη κοινωνική αναστάτωση σε μια χώρα που είναι στο μέσο ενός πολέμου και να αυξήσουν την πίεση στην ηγεσία της.


12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης