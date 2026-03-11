Ερντογάν: Πρέπει να τεθεί τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή πριν επιδεινωθεί και πυρπολήσει ολόκληρη την περιοχή

«Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι, αν αυτός ο παράλογος, άναρχος και παράνομος πόλεμος συνεχιστεί, οι ανθρώπινες και οι υλικές απώλειες θα αυξηθούν και το κόστος για την παγκόσμια οικονομία θα ανέβει» τόνισε