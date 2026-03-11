Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Ερντογάν: Πρέπει να τεθεί τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή πριν επιδεινωθεί και πυρπολήσει ολόκληρη την περιοχή
Ερντογάν: Πρέπει να τεθεί τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή πριν επιδεινωθεί και πυρπολήσει ολόκληρη την περιοχή
«Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι, αν αυτός ο παράλογος, άναρχος και παράνομος πόλεμος συνεχιστεί, οι ανθρώπινες και οι υλικές απώλειες θα αυξηθούν και το κόστος για την παγκόσμια οικονομία θα ανέβει» τόνισε
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή «πριν αυτός πυρπολήσει ολόκληρη την περιοχή», κατά τη διάρκεια ομιλίας του ενώπιον της κοινοβουλευτικής του ομάδας.
«Πρέπει να τεθεί τέλος στον πόλεμο αυτόν πριν επιδεινωθεί και πυρπολήσει ολόκληρη την περιοχή. Αν δοθεί στην διπλωματία μια ευκαιρία, είναι τελείως εφικτό. Θα συνεχίσουμε υπομονετικά τις προσπάθειές μας για να φέρουμε τις πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.
«Έχουμε έρθει σε επαφή τόσο με το Ιράν και τις ΗΠΑ όσο και με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Έχω πραγματοποιήσει πάνω από 20 τηλεφωνικές κλήσεις. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει. Αν δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία, είναι πολύ πιθανό να επιτευχθεί αυτό. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την επανενεργοποίηση της διπλωματίας. Μιλάμε με μεγάλη προσοχή, επιλέγοντας τις λέξεις μας με προσοχή και ενεργώντας με σύνεση. Λαμβάνουμε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ενάντια σε αιματηρά σενάρια» συνέχισε ο Ερντογάν, συμπληρώνοντας: «Είμαστε υπέρ της επίτευξης της διαρκούς ειρήνης που τόσο επιθυμεί η Μέση Ανατολή. Υπερασπιζόμαστε την εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών της περιοχής. Δεν έχουμε άλλο στόχο παρά την ειρήνη. Δεν έχουμε σχέδια για την κυριαρχία οποιασδήποτε χώρας, αλλά αν κάποιος επιδιώκει τα εδάφη μας και αναζητά περιπέτειες, δεν θα διστάσουμε να τον αντιμετωπίσουμε».
«Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι, αν αυτός ο παράλογος, άναρχος και παράνομος πόλεμος συνεχιστεί, οι ανθρώπινες και οι υλικές απώλειες θα αυξηθούν και το κόστος για την παγκόσμια οικονομία θα ανέβει» πρόσθεσε.
«Ως λαοί της περιοχής, δεν πρέπει να αφήσουμε έναν πόλεμο του οποίου είμαστε ήδη θύματα να μας προκαλέσει νέα δεινά».
Χτες, ο Ερντογάν απηύθυνε προειδοποίηση προς το Ιράν σχετικά με οποιαδήποτε «προκλητική ενέργεια» της Τεχεράνης, μετά την αναχαίτιση και δεύτερου βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο.
«Παρά τις ξεκάθαρες προειδοποιήσεις, τελείως ανάρμοστες και προκλητικές ενέργειες συνεχίζονται, θέτοντας σε κίνδυνο την φιλία της Τουρκίας» προς το Ιράν, δήλωσε χθες ο Τούρκος πρόεδρος.
«Πρέπει να τεθεί τέλος στον πόλεμο αυτόν πριν επιδεινωθεί και πυρπολήσει ολόκληρη την περιοχή. Αν δοθεί στην διπλωματία μια ευκαιρία, είναι τελείως εφικτό. Θα συνεχίσουμε υπομονετικά τις προσπάθειές μας για να φέρουμε τις πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.
«Έχουμε έρθει σε επαφή τόσο με το Ιράν και τις ΗΠΑ όσο και με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Έχω πραγματοποιήσει πάνω από 20 τηλεφωνικές κλήσεις. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει. Αν δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία, είναι πολύ πιθανό να επιτευχθεί αυτό. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την επανενεργοποίηση της διπλωματίας. Μιλάμε με μεγάλη προσοχή, επιλέγοντας τις λέξεις μας με προσοχή και ενεργώντας με σύνεση. Λαμβάνουμε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ενάντια σε αιματηρά σενάρια» συνέχισε ο Ερντογάν, συμπληρώνοντας: «Είμαστε υπέρ της επίτευξης της διαρκούς ειρήνης που τόσο επιθυμεί η Μέση Ανατολή. Υπερασπιζόμαστε την εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών της περιοχής. Δεν έχουμε άλλο στόχο παρά την ειρήνη. Δεν έχουμε σχέδια για την κυριαρχία οποιασδήποτε χώρας, αλλά αν κάποιος επιδιώκει τα εδάφη μας και αναζητά περιπέτειες, δεν θα διστάσουμε να τον αντιμετωπίσουμε».
«Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι, αν αυτός ο παράλογος, άναρχος και παράνομος πόλεμος συνεχιστεί, οι ανθρώπινες και οι υλικές απώλειες θα αυξηθούν και το κόστος για την παγκόσμια οικονομία θα ανέβει» πρόσθεσε.
«Ως λαοί της περιοχής, δεν πρέπει να αφήσουμε έναν πόλεμο του οποίου είμαστε ήδη θύματα να μας προκαλέσει νέα δεινά».
Χτες, ο Ερντογάν απηύθυνε προειδοποίηση προς το Ιράν σχετικά με οποιαδήποτε «προκλητική ενέργεια» της Τεχεράνης, μετά την αναχαίτιση και δεύτερου βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο.
«Παρά τις ξεκάθαρες προειδοποιήσεις, τελείως ανάρμοστες και προκλητικές ενέργειες συνεχίζονται, θέτοντας σε κίνδυνο την φιλία της Τουρκίας» προς το Ιράν, δήλωσε χθες ο Τούρκος πρόεδρος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα