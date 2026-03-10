Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Δορυφόρος της NASA θα πέσει στη Γη μετά τα μεσάνυχτα: Ελάχιστος ο κίνδυνος για τους ανθρώπους
Αναμένεται να διαλυθεί σχεδόν πλήρως κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα της Γης
Τμήματα ενός γιγαντιαίου δορυφόρου της NASA, που είναι πλέον εκτός λειτουργίας, θα συντριβούν στη Γη τα ξημερώματα της Τετάρτης, προειδοποιεί η αμερικανική διαστημική υπηρεσία.
Η πιθανότητα να χτυπηθεί κάποιος άνθρωπος από τα συντρίμμια είναι εξαιρετικά χαμηλή.
Σύμφωνα με την Αμερικανική Διαστημική Δύναμη, που είναι κλάδος των ενόπλων δυνάμεων, το διαστημικό σκάφος είναι ένα από τα δύο δίδυμα σκάφη που εκτοξεύθηκαν το 2012 για να ερευνήσουν τη ζώνη ακτινοβολίας Van Allen.
Το βάρος του είναι περίπου 600 κιλά, αλλά αναμένεται να διαλυθεί σχεδόν τελείως κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα της Γης περίπου στις 01:45 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας).
Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να τραυματιστεί από εξαρτήματα που θα επιβιώσουν της επανόδου. Η Διαστημική Δύναμη υπολογίζει την πιθανότητα σε 1 στις 4.200.
Αν και τα συντρίμμια που πέφτουν από το Διάστημα δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, αναφέρει ο Guardian, οι πιθανότητες να χτυπηθεί κάποιος είναι χαμηλές, καθώς περίπου το 71% της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από νερό. Μόνο μία γυναίκα έχει τραυματιστεί από πτώση τεχνητών διαστημικών συντριμμιών.
Ο δορυφόρος Van Allen Probe A, εκτοξεύθηκε μαζί με τον δίδυμο του, Van Allen Probe B, από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα, στις 30 Αυγούστου 2012, με αποστολή να ερευνήσει τις ζώνες των φορτισμένων σωματιδίων που παγιδεύονται από το μαγνητικό πεδίο της Γης.
Απενεργοποιήθηκαν το 2019, όταν εξαντλήθηκε το καύσιμό τους και δεν ήταν πλέον σε θέση να προσανατολιστούν προς τον Ήλιο. Οι αρχικές υπολογισμοί ότι θα επανέρχονταν στην ατμόσφαιρα της Γης το 2034 αποδείχθηκαν ανακριβείς, αν και ο δεύτερος δορυφόρος δεν αναμένεται να επιστρέψει πριν το 2030.
