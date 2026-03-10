Στους 7 οι νεκροί εξαιτίας κατάρρευσης σε πελώρια χωματερή απορριμμάτων στην Ινδονησία

Ο πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι σχεδόν όλοι οι χώροι απόθεσης απορριμμάτων στο αρχιπέλαγος θα έχουν κορεστεί ως το 2028.Η κυβέρνηση λέει πως σχεδιάζει να κλείσει οριστικά πολλούς από αυτούς και να διαθέσει 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια (2,9 δισεκ. ευρώ) για να δημιουργηθούν σε δυο χρόνια 34 έργα καύσης απορριμμάτων που θα παράγουν ηλεκτρισμό.Κατάρρευση σκουπιδιών είχε στοιχίσει τη ζωή το 2005 σε άλλο χώρο απόθεσης απορριμμάτων στην Τσιμαχί, στη δυτική Ιάβα, εξαιτίας έκρηξης μεθανίου και ισχυρών βροχοπτώσεων.