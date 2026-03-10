Τραμπ στο Fox News: Οι Ιρανοί θέλουν πολύ να μας μιλήσουν, είπαν πως είχαν ουράνιο για 11 βόμβες

«Δεν είμαι ευχαριστημένος με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, δεν θα μπορέσει να ζήσει με ειρήνη» - «Δεν περίμεναν να τους χτυπήσουμε πρωί» - «Υπό διερεύνηση οι αναφορές για την επίθεση θηλέων στο Ιράν»