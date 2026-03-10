Τραμπ για Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Απογοητευτική επιλογή, οδηγεί στο ίδιο πρόβλημα για το Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος» την ανάδειξη του γιου του Αλί Χαμενεΐ στη θέση του ανώτατου ηγέτη και επέμεινε ότι θέλει λόγο στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας στην Τεχεράνη