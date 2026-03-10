Τραμπ για πόλεμο στο Ιράν: «Θα έχουμε έναν πολύ πιο ασφαλή κόσμο μόλις τελειώσει»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τη στρατιωτική επέμβαση κατά της Τεχεράνης, μίλησε για συντονισμό με το Ισραήλ και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο





Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη του πολέμου, υποστηρίζοντας ότι η ολοκλήρωση της σύγκρουσης θα καταστήσει τον κόσμο ασφαλέστερο.







Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη πετύχει σημαντικά αποτελέσματα.



«Έχουμε ήδη κερδίσει από πολλές απόψεις, αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά. Προχωράμε πιο αποφασισμένοι από ποτέ για να πετύχουμε την τελική νίκη που θα τερματίσει αυτόν τον μακροχρόνιο κίνδυνο μια για πάντα», δήλωσε.







«Μαζί με τους ισραηλινούς συμμάχους μας, συντρίβουμε τον εχθρό», ανέφερε.



Υπεράσπιση της στρατιωτικής επέμβασης Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε την απόφαση για στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον ενήργησε προληπτικά για να αποτρέψει επικείμενες επιθέσεις.



«Εντός μιας εβδομάδας θα μας είχαν επιτεθεί, 100%. Ήταν έτοιμοι. Είχαν όλους αυτούς τους πυραύλους, πολύ περισσότερους από όσους πίστευε κανείς», υποστήριξε.



Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν σχεδίαζε επιθέσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ.



«Θα εξαπέλυαν επιθέσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ. Κι αν είχαν πυρηνικό όπλο, θα το χρησιμοποιούσαν εναντίον του Ισραήλ», πρόσθεσε.



Κατηγορίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν Ο Τραμπ κατηγόρησε την ιρανική ηγεσία ότι είχε την ευκαιρία να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα αλλά δεν το έκανε.



«Το καθεστώς του Ιράν είχε τη δυνατότητα να παραιτηθεί του πυρηνικού του προγράμματος αλλά δεν το έκανε. Αρνήθηκαν οποιονδήποτε συμβιβασμό. Αυτό που ήθελαν ήταν να συνεχίσουν το πρόγραμμά τους», ανέφερε.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη μετέφερε δραστηριότητες σε βαθύτερες εγκαταστάσεις για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων, με απώτερο στόχο την κατασκευή πυρηνικού πυραύλου.



Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι τα αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα Patriot έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις.



«Ευτυχώς εμείς είχαμε Patriot και ήταν εκπληκτικά τα αποτελέσματα που καταφέραμε να επιτύχουμε», δήλωσε.



«Δεν θα επιτρέψουμε πυρηνικό όπλο στο Ιράν» Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η στρατιωτική δράση ήταν απαραίτητη για να αποτραπεί μια άμεση απειλή.



«Αν δεν είχαμε κάνει εμείς αυτό το βήμα, τότε θα μας είχαν προλάβει», είπε.



Πρόσθεσε ότι το Ιράν έχει ήδη επιτεθεί σε γειτονικές χώρες.



«Βλέπετε ότι επιτίθενται σε γείτονες που δεν έχουν κανέναν σκοπό να εμπλακούν – Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στην αρχή, όταν το άκουσα, δεν το πίστευα, όμως δεν είναι καθόλου αστείο», ανέφερε.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.



«Θα κρατήσω την υπόσχεση που είχα δώσει το 2025 ότι δεν θα αφήσω το Ιράν να δημιουργήσει πυρηνικό όπλο», τόνισε.



Παράλληλα προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να απειλήσει τη διεθνή ασφάλεια.



«Δεν θέλουμε το Ιράν να κρατήσει όμηρο όλο τον πλανήτη. Αν θέλουν να παίξουν αυτό το παιχνίδι, θα το παίξουμε και εμείς μέχρι τέλους. Θα τους χτυπήσουμε συντριπτικά», δήλωσε.







Ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρέχουν προστασία στα πλοία που διέρχονται από την περιοχή.



«Αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ παρέχουν ασφάλεια σε όσα πλοία θέλουν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε.



Όπως υπογράμμισε, στόχος της Ουάσιγκτον είναι να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα.



«Πρέπει να επιτρέψουμε την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα στενά. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε όλο τον κόσμο», είπε.



Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται.



«Συνεχίζουμε αυτή την επιχείρηση, ο στρατός μας είναι ο καλύτερος. Έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που προβλέπαμε», σημείωσε.







«Καταστρέψαμε ναυτικό και αεροπορία του Ιράν μέσα σε δύο ημέρες» Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη πλήξει σοβαρά τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.



«Τους εξουδετερώσαμε μέσα στις πρώτες δύο ημέρες», είπε, αναφερόμενος στα αρχικά πλήγματα εναντίον της ιρανικής ηγεσίας και των στρατιωτικών υποδομών.



Όπως ανέφερε, το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν καταστραφεί, ενώ μεγάλο μέρος του οπλισμού έχει εξουδετερωθεί.



«Οι πύραυλοι έχουν μειωθεί δραστικά, τα drones έχουν πέσει πιθανότατα στο 25% και σύντομα θα μηδενιστούν», υποστήριξε.



Πρόσθεσε ακόμη ότι οι εγκαταστάσεις παραγωγής drones του Ιράν δέχονται επιθέσεις.









Η στάση απέναντι στη νέα ηγεσία του Ιράν Ο Τραμπ ρωτήθηκε και για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στον οποίο ο Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα για την ανάληψη των καθηκόντων του.



«Εννοείτε τον γιο;» απάντησε ο Τραμπ.



«Απογοητεύτηκα, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα οδηγήσει απλώς στη συνέχιση του ίδιου προβλήματος για τη χώρα. Έτσι απογοητεύτηκα που είδα αυτή την επιλογή», είπε.



Όταν ρωτήθηκε για δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία είχε κάποιο πρόσωπο στο μυαλό του για να ηγηθεί του Ιράν, απάντησε:



«Μου αρέσει η ιδέα της εσωτερικής και αιώνιας λύσης».



Στη συνέχεια ανέφερε ότι συζητείται το όνομα του εξόριστου διαδόχου του ιρανικού θρόνου Ρεζά Παχλαβί, αλλά σημείωσε: «Εκείνος δεν βρίσκεται εκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια».



«Δύο επίπεδα ηγεσίας του Ιράν έχουν εξαφανιστεί» Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να τελειώσει μέσα στην εβδομάδα, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ναι».



Παράλληλα υποστήριξε ότι η ιρανική ηγεσία έχει αποδυναμωθεί σημαντικά.



«Όλα όσα είχαν έχουν χαθεί, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας τους. Στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο επίπεδα ηγεσίας, και όπως αποδεικνύεται περισσότερα από αυτό. Αλλά δύο επίπεδα ηγεσίας έχουν εξαφανιστεί», δήλωσε.



Οι απώλειες Αμερικανών στρατιωτών Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε και για τις απώλειες των αμερικανικών δυνάμεων, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του όγδοου Αμερικανού στρατιώτη στις επιχειρήσεις στο Ιράν.



«Όταν υπάρχουν συγκρούσεις σαν κι αυτή, πάντα υπάρχουν θάνατοι», απάντησε.



Ο Τραμπ ανέφερε ότι πριν από δύο ημέρες συναντήθηκε με τις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτών στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ντόβερ.



Σύμφωνα με τον ίδιο, όλες οι οικογένειες του μετέφεραν το ίδιο μήνυμα.



«Μου είπαν: “τελειώστε τη δουλειά, κύριε πρόεδρε, παρακαλούμε τελειώστε τη δουλειά”», δήλωσε.



Η συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κάνει το σήμα του αντίχειρα προς τα πάνω στους δημοσιογράφους πριν αποχωρήσει από την αίθουσα.



Εξετάζει άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνησή του εξετάζει την άρση ορισμένων κυρώσεων που σχετίζονται με το πετρέλαιο, προκειμένου να περιοριστεί η άνοδος των τιμών στα καύσιμα.



Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ενώ οι καταναλωτές στις ΗΠΑ αρχίζουν να πληρώνουν ακριβότερα καύσιμα στα πρατήρια.



«Έχουμε κυρώσεις σε ορισμένες χώρες. Θα τις άρουμε μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση», δήλωσε.



Το Ιράν και η Ρωσία συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών που βρίσκονται αντιμέτωπες με αυστηρές αμερικανικές κυρώσεις, παρότι διαθέτουν μεγάλα αποθέματα πετρελαίου.



Συνομιλία με Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στη συνομιλία που είχε νωρίτερα την ίδια ημέρα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι βασικό θέμα ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία.



«Μιλούσαμε για την Ουκρανία, που είναι μια σύγκρουση χωρίς τέλος», ανέφερε.



Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι σχέσεις μεταξύ του Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες.



«Υπάρχει τεράστιο μίσος μεταξύ του προέδρου Πούτιν και του προέδρου Ζελένσκι, δεν φαίνεται να μπορούν να τα βρουν», δήλωσε.



Παράλληλα χαρακτήρισε θετική τη συνομιλία με τον Ρώσο ηγέτη.



«Πιστεύω όμως ότι ήταν μια θετική συνομιλία πάνω σε αυτό το θέμα», πρόσθεσε.







Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πούτιν εμφανίστηκε πρόθυμος να βοηθήσει και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.



«Θέλει να βοηθήσει», είπε.



Ο Τραμπ δήλωσε ότι του απάντησε πως η πιο ουσιαστική βοήθεια θα ήταν ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία.



«Του είπα: θα μπορούσες να βοηθήσεις περισσότερο αν τελείωνε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτό θα ήταν πιο χρήσιμο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είχαν «μια πολύ καλή συζήτηση».