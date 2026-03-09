Ποδοσφαιριστής ομάδας νέων στην Γαλλία μαχαιρώθηκε από τον αδερφό αντιπάλου του
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Ποδοσφαιριστής Μαχαίρωμα

Ποδοσφαιριστής ομάδας νέων στην Γαλλία μαχαιρώθηκε από τον αδερφό αντιπάλου του

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου και χειρουργήθηκε

Ποδοσφαιριστής ομάδας νέων στην Γαλλία μαχαιρώθηκε από τον αδερφό αντιπάλου του
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής στην Γαλλία μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αφού δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον αδερφό ενός παίκτη της αντίπαλης ομάδας, αμέσως μετά το τέλος ενός αγώνα που κατέληξε σε χάος.

Η αναμέτρηση μεταξύ των ομάδων Κ20 της Ρασίνγκ Τουλόν και της Αβινιόν ολοκληρώθηκε με σύρραξη εντός και εκτός γηπέδου, μετά τη νίκη της Τουλόν. Ο δράστης κατέβηκε από τις κερκίδες και επιτέθηκε σε παίκτη της Αβινιόν, μαχαιρώνοντάς τον στη βουβωνική χώρα. Σύμφωνα με αξιωματούχο της Τουλόν, ο δράστης έβγαλε μια λεπίδα και μαχαίρωσε τον ποδοσφαιριστή. 

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή του παίκτη δεν κινδυνεύει, αν και χρειάστηκε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής, Πατρίς Μπουλ, δήλωσε ότι προς το παρόν είναι γνωστό μόνο ότι ο δράστης είναι ο αδερφός ενός παίκτη της Τουλόν και ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τη διαλεύκανση των αιτίων της επίθεσης.

Εκπρόσωποι των γηπεδούχων σημείωσαν ότι υπήρχε προϋπάρχουσα ένταση μεταξύ των δύο ομάδων από προηγούμενη αναμέτρηση, η οποία πιθανόν συνέβαλε στην κλιμάκωση της βίας μετά το τελικό σφύριγμα.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης