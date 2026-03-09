Επεκτείνονται και σε άλλα πεδία οι πολεμικές επιχειρήσεις: Στο στόχαστρο η «αχίλλειος πτέρνα» της Μέσης Ανατολής, το πόσιμο νερό

Το Ιράν χτύπησε με drone μονάδα αφαλάτωσης στο Μπαχρέιν, ως αντίποινα σε υποτιθέμενη αμερικανική επίθεση σε δική του εγκατάσταση - Η Μέση Ανατολή συγκεντρώνει περισσότερο από το 40% της παγκόσμιας δυναμικότητας αφαλάτωσης με 5.000 μονάδες και οι χώρες της καλύπτουν, μέσω αυτών, ως και το 100% των αναγκών σε πόσιμο νερό

Μπαχρέιν από επίθεση με ιρανικό drone, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας την Κυριακή, αποτελεί εξέλιξη που σηματοδοτεί επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς στο στόχαστρο μπαίνουν πλέον, κατά τα φαινόμενα, κρίσιμες υποδομές ύδρευσης.



Η Τεχεράνη δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως για το περιστατικό, ωστόσο μία ημέρα νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πλήξει μονάδα αφαλάτωσης της Τεχεράνης στο ιρανικό νησί Κεσμ, στον Περσικό Κόλπο.



(U.S. Central Command), που είναι υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, διέψευσε, από την πλευρά του, ότι ο αμερικανικός στρατός έπληξε μονάδα αφαλάτωσης στο Ιράν.





Here is the evidence for anyone who is still denying that Bahrain provided its territory for the U.S. Army to launch PrSM tactical ballistic missiles with HIMARS at a water desalination plant on Qeshm Island in southern Iran. That is why the Iranian Armed Forces retaliated by… pic.twitter.com/qx7FL3VKYa — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) March 9, 2026

Ανησυχία λόγω περιορισμένων πηγών γλυκού νερού Η στόχευση εγκαταστάσεων αφαλάτωσης σηματοδοτεί σημαντική διεύρυνση των υποδομών που πλήττονται στον πόλεμο που ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο, δημιουργώντας ανησυχία σε μια περιοχή όπου πολλές χώρες διαθέτουν περιορισμένες φυσικές πηγές γλυκού νερού.



Οι μονάδες αφαλάτωσης της Μέσης Ανατολής, που μετατρέπουν το θαλασσινό νερό του Περσικού Κόλπου σε πόσιμο, αποτελούν βασική πηγή ύδρευσης για εκατομμύρια κατοίκους σε αυτήν την άνυδρη περιοχή.



«Πρόκειται για επίθεση στο πιο ευαίσθητο σημείο, και μάλιστα σε μεγάλη κλίμακα», δήλωσε ο Χουσεΐν Ιμπίς, ανώτερος ερευνητής στο Arab Gulf States Institute, ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον. «Οι μονάδες αφαλάτωσης, ακόμη περισσότερο και από τις ενεργειακές υποδομές των μοναρχιών του Κόλπου, αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα τους».



Η Μέση Ανατολή συγκεντρώνει περισσότερο από το 40% της παγκόσμιας δυναμικότητας αφαλάτωσης, με περίπου 5.000 μονάδες να τροφοδοτούν τα συστήματα ύδρευσης της περιοχής.



Απόλυτα εξαρτημένο το Μπαχρέιν, 80% αφαλάτωση χρειάζεται το Ισραήλ και 90% το Κουβέιτ Το Μπαχρέιν, όπου σημειώθηκε η επίθεση με drone, εξαρτάται σχεδόν πλήρως από τις μονάδες αφαλάτωσης για την κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό του πληθυσμού του, που φτάνει τα 1,6 εκατομμύρια κατοίκους. Το Ισραήλ καλύπτει περίπου το 80% των αναγκών του σε πόσιμο νερό μέσω αφαλάτωσης, ενώ στο Κουβέιτ το ποσοστό αυτό αγγίζει το 90%.



Παρότι αρκετές χώρες του Κόλπου διατηρούν στρατηγικά αποθέματα νερού, μικρότερα κράτη όπως το Μπαχρέιν θα μπορούσαν να εξαντλήσουν τα αποθέματά τους μέσα σε λίγες ημέρες εάν επηρεαστεί η παραγωγική τους ικανότητα. Η Σαουδική Αραβία, η μεγαλύτερη χώρα της περιοχής, διαθέτει μεγαλύτερη δυνατότητα να αντέξει επιθέσεις σε υποδομές ύδρευσης σε σχέση με τους γειτονικούς της συμμάχους, σύμφωνα με τον Ιμπίς.



Περισσότερα πλήγματα σε πολιτικές και οικονομικές υποδομές Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, όλο και περισσότερες επιθέσεις στρέφονται εναντίον πολιτικών και οικονομικών υποδομών.



Το Σάββατο, ένα drone εξερράγη κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, προκαλώντας προσωρινή διακοπή των πτήσεων. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι θραύσματα άλλου βλήματος έπληξαν πολυκατοικία στην τουριστική περιοχή Dubai Marina.



Την ίδια ημέρα, το πετρελαϊκό κοίτασμα Berri της Saudi Aramco αποτέλεσε στόχο επίθεσης με drone, το οποίο πιθανότατα προερχόταν από το Ιράν, σύμφωνα με Σαουδάραβες αξιωματούχους που έχουν γνώση του θέματος. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς στρατιωτική βάση και αναχαίτισαν πολλαπλά κύματα drones που στόχευαν το πετρελαϊκό πεδίο Shaybah.



Στο Κουβέιτ, δύο δεξαμενές καυσίμων στο κύριο αεροδρόμιο της χώρας επλήγησαν από drones σε άμεση επίθεση εναντίον κρίσιμων υποδομών, ανακοίνωσε νωρίς την Κυριακή το υπουργείο Άμυνας της χώρας.



Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε μονάδα του κρατικού διυλιστηρίου Bapco Energies ύστερα από ιρανικό πυραυλικό πλήγμα. Παράλληλα, ιρανική επίθεση με drone προκάλεσε φωτιά σε δεξαμενή πετρελαίου στην πόλη Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων την Τρίτη.



Το Ιράν έχει επίσης στοχεύσει τουλάχιστον δύο φορές μέσα στην τελευταία εβδομάδα το βασικό πετρελαϊκό συγκρότημα Ras Tanura της Σαουδικής Αραβίας, ενώ το Κατάρ διέκοψε τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου αφού ιρανικά drones στόχευσαν κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις.



Η κλιμάκωση των επιθέσεων έχει σοκάρει τους κατοίκους των χωρών του Κόλπου, πολλές από τις οποίες δεν είχαν βρεθεί ποτέ στο παρελθόν αντιμέτωπες με τόσο έντονες επιθέσεις και διαθέτουν περιορισμένα καταφύγια ή συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.



Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου ότι έπληξε αρκετές εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην Τεχεράνη, οι οποίες ανήκουν στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και «έπνιξαν» στους καπνούς και τα τοξικά αέρια μεγάλο μέρος της ιρανικής πρωτεύουσας.



Οι συγκεκριμένες ισραηλινές επιθέσεις σηματοδοτούν την πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου που το Ισραήλ στοχεύει ενεργειακές υποδομές στο Ιράν, ύστερα από μακρά δημόσια συζήτηση για τις πιθανές συνέπειες μιας τέτοιας ενέργειας.



Μετά τα ισραηλινά πλήγματα στις δεξαμενές καυσίμων, οι αρχές της Τεχεράνης περιόρισαν τις ποσότητες καυσίμων που μπορούν να προμηθεύονται οι οδηγοί, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της ιρανικής πρωτεύουσας.