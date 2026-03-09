Γιατί το Ιράν στόχευσε τις χώρες του Κόλπου: Η έκπληξη του Τραμπ, τα πετρέλαια και η «στρατηγική του χάους»

Το Ιράν επιχειρεί να πιέσει, μέσω των αντιποίνων του, όχι μόνο τα γειτονικά κράτη, αλλά συνολικά όλα τα κράτη του Κόλπου να διαλέξουν στρατόπεδο χωρίς χρονοτριβή - Οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου ενισχύουν την κοινή άμυνά τους μετά τις επιθέσεις της Τεχεράνης με πυραύλους και drones