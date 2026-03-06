Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
H Γερμανία αποσύρει στρατιώτες της από το Ιράκ, απομακρύνονται οι υπάλληλοι της γερμανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη
H Γερμανία αποσύρει στρατιώτες της από το Ιράκ, απομακρύνονται οι υπάλληλοι της γερμανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη
Σύμφωνα με το RND μετά τα ιρανικά χτυπήματα στο βόρειο Ιράκ, οι υπάλληλοι της γερμανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη μεταφέρονται στην Ιορδανία
Η Γερμανία απέσυρε επιπλέον δυνάμεις της Bundeswehr από τη Μέση Ανατολή, ενώ και προσωπικό από τη γερμανική πρεσβεία στη Βαγδάτη μεταφέρεται στην Ιορδανία.
Σύμφωνα με το Δίκτυο RND, λόγω της νέας ανάφλεξης στην περιοχή, αποσύρονται στρατιώτες που σταθμεύουν στη Βαγδάτη, αλλά και μέλη του προσωπικού της γερμανικής πρεσβείας στην ιρακινή πρωτεύουσα.
Οι στρατιώτες και οι εργαζόμενοι στην γερμανική διπλωματική αποστολή θα μεταφερθούν στην Ιορδανία, όπου σταθμεύουν δύο στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη Α400Μ, τα οποία θα τους επαναπατρίσουν.
Ήδη έχουν επιστρέψει στη Γερμανία οι στρατιώτες της Bundeswehr από το Μπαχρέιν, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία απόσυρσης δυνάμεων από το Κουβέιτ, αλλά και από την UNIFIL στον Λίβανο.
Στο μεταξύ η Ελβετία διατηρεί ανοιχτή την πρεσβεία της στην Τεχεράνη, με έξι Ελβετούς πολίτες και 18 άτομα τοπικό προσωπικό. Την περασμένη Τρίτη ωστόσο εγκατέλειψαν το Ιράν τέσσερις Ελβετοί.
Σύμφωνα με το Δίκτυο RND, λόγω της νέας ανάφλεξης στην περιοχή, αποσύρονται στρατιώτες που σταθμεύουν στη Βαγδάτη, αλλά και μέλη του προσωπικού της γερμανικής πρεσβείας στην ιρακινή πρωτεύουσα.
Ενημερώθηκαν οι πρόεδροι των επιτροπών της BundestagΌπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενημέρωσε νωρίτερα σήμερα σχετικά τους προέδρους των αρμόδιων επιτροπών της Bundestag.
Οι στρατιώτες και οι εργαζόμενοι στην γερμανική διπλωματική αποστολή θα μεταφερθούν στην Ιορδανία, όπου σταθμεύουν δύο στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη Α400Μ, τα οποία θα τους επαναπατρίσουν.
Ήδη έχουν επιστρέψει στη Γερμανία οι στρατιώτες της Bundeswehr από το Μπαχρέιν, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία απόσυρσης δυνάμεων από το Κουβέιτ, αλλά και από την UNIFIL στον Λίβανο.
Στόχος ιρανικών χτυπημάτων πολυεθνικά στρατόπεδα στο βόρειο ΙράκΤο Σαββατοκύριακο έγιναν στόχος ιρανικών χτυπημάτων πολυεθνικά στρατόπεδα στο βόρειο Ιράκ και στην Ιορδανία, στα οποία βρίσκονται και δυνάμεις της Bundeswehr. Πριν από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, περισσότεροι από 500 Γερμανοί στρατιώτες υπηρετούσαν στη Μέση Ανατολή.
Στο μεταξύ η Ελβετία διατηρεί ανοιχτή την πρεσβεία της στην Τεχεράνη, με έξι Ελβετούς πολίτες και 18 άτομα τοπικό προσωπικό. Την περασμένη Τρίτη ωστόσο εγκατέλειψαν το Ιράν τέσσερις Ελβετοί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα