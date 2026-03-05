Προειδοποιούμε ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό, λέει ο Ερντογάν για τον πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν

Ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε μήνυμα ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι στους κινδύνους που προκύπτουν από την κλιμάκωση στην περιοχή και ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία της ασφάλειας της χώρας και των πολιτών της