Αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλου ιαπωνικής startup λίγο μετά την απογείωση, δείτε βίντεο

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι διέκοψε την πτήση όταν διαπιστώθηκε η αποτυχία της αποστολής

Μια ιαπωνική νεοφυής διαστημική εταιρεία, η Space One, ακύρωσε την εκτόξευση του πυραύλου Kairos λίγο μετά την απογείωσή του, τερματίζοντας την προσπάθειά της να γίνει η πρώτη ιδιωτική εταιρεία της χώρας που θα έθετε δορυφόρο σε τροχιά.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε από το διαστημικό κέντρο Spaceport Kii στον νομό Wakayama της Ιαπωνίας. Ο πύραυλος Kairos απογειώθηκε κανονικά, αλλά λίγο δευτερόλεπτα μετά φάνηκε να χάνει την ευστάθειά του στον αέρα.

Όπως δείχνουν οι εικόνες που καταγράφηκαν, ο πύραυλος άρχισε να χάνει ύψος και να πέφτει, ενώ πυκνός καπνός έγινε ορατός στον ουρανό λίγο μετά την απογείωση.

Η Space One, με έδρα το Τόκιο, ανακοίνωσε ότι διέκοψε την πτήση όταν διαπιστώθηκε πως η επιτυχία της αποστολής ήταν απίθανη.

Η συγκεκριμένη αποστολή είχε ως βασικό στόχο να καταστήσει τη Space One την πρώτη ιδιωτική ιαπωνική εταιρεία που θα κατάφερνε να θέσει δορυφόρο σε τροχιά, ένα ορόσημο για τον αναπτυσσόμενο ιδιωτικό διαστημικό τομέα της χώρας.

