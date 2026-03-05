Η στιγμή που ισραηλινό F-35 καταρρίπτει για πρώτη φορά ιρανικό μαχητικό πάνω από την Τεχεράνη, δείτε βίντεο
Η στιγμή που ισραηλινό F-35 καταρρίπτει για πρώτη φορά ιρανικό μαχητικό πάνω από την Τεχεράνη, δείτε βίντεο

Είναι επίσης η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση όπου μαχητικό πέμπτης γενιάς F-35 καταρρίπτει επανδρωμένο αεροσκάφος σε πραγματικές συνθήκες μάχης

Η στιγμή που ισραηλινό F-35 καταρρίπτει για πρώτη φορά ιρανικό μαχητικό πάνω από την Τεχεράνη, δείτε βίντεο
Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία μαχητικό αεροσκάφος F-35I της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας καταρρίπτει ιρανικό αεροσκάφος Yak-130 πάνω από την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό (IDF), το περιστατικό σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα και αποτελεί ιστορικό γεγονός για την επιχειρησιακή χρήση του F-35, καθώς είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο αεροσκάφος καταρρίπτει επανδρωμένο στόχο.

Παράλληλα, πρόκειται για την πρώτη φορά εδώ και περίπου 40 χρόνια που η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εμπλέκεται σε αερομαχία με επανδρωμένο αεροσκάφος.

Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία, ακούγεται ο πιλότος του ισραηλινού F-35I να αναφέρει: «Ολοκληρώθηκε, ο στόχος καταρρίφθηκε, συνεχίζουμε να χτυπάμε».


Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, ταξίαρχος Effie Defrin, το ιρανικό αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Yak-130 θεωρήθηκε απειλή για τα ισραηλινά αεροσκάφη που επιχειρούσαν στην περιοχή, γεγονός που οδήγησε στην εμπλοκή.

Η κατάρριψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική από στρατιωτικής πλευράς, καθώς αποτελεί την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση όπου μαχητικό πέμπτης γενιάς F-35 καταρρίπτει επανδρωμένο αεροσκάφος σε πραγματικές συνθήκες μάχης.
