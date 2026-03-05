Πήγαινε για Σούδα ο ιρανικός πύραυλος που καταρρίφθηκε από το ΝΑΤΟ;

Εφόσον ο βαλλιστικός πύραυλος κατευθύνθηκε προς τουρκικό εναέριο χώρο, τότε είτε υπήρξε τεχνική απόκλιση, είτε «έπαιξε» με μια διαδρομή που περνά από ζώνες υψηλής έντασης, είτε το πραγματικό ζητούμενο ήταν ένας άλλος στόχος στην ανατολική Μεσόγειο και όχι η ίδια η Τουρκία.

Το πρόβλημα είναι ότι οι πληροφορίες που έχουν βγει μέχρι σήμερα δείχνουν δύο πιο “λογικές” κατευθύνσεις από τη Σούδα: την περιοχή της Ιντσιρλίκ στη νότια Τουρκία, όπου υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις, και μια στρατιωτική βάση στην Κύπρο.

Η αφετηρία της συζήτησης είναι συγκεκριμένη. Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι εντόπισε βαλλιστικό πύραυλο «εκτοξευμένο από το Ιράν», ο οποίος πέρασε πάνω από Ιράκ και Συρία και κατευθύνθηκε προς τουρκικό εναέριο χώρο, πριν αναχαιτιστεί/εξουδετερωθεί από συμμαχικά (ΝΑΤΟ) μέσα στην ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, διατυπώθηκαν εκτιμήσεις ότι ο στόχος θα μπορούσε να ήταν βάση στην Κύπρο αλλά ο πύραυλος «παρέκκλινε πορείας», ενώ από αμερικανική πλευρά εμφανίστηκε εκδοχή ότι κατευθυνόταν προς την Ιντσιρλίκ και αναχαιτίστηκε από πλοίο του αμερικανικού ναυτικού με αντιβαλλιστικό βλήμα...





