Πήγαινε για Σούδα ο ιρανικός πύραυλος που καταρρίφθηκε από το ΝΑΤΟ;
ΚΟΣΜΟΣ

Πήγαινε για Σούδα ο ιρανικός πύραυλος που καταρρίφθηκε από το ΝΑΤΟ;

Το αφήγημα που άνοιξε η Τεχεράνη, ότι «δεν στοχεύσαμε τουρκικό έδαφος» δεν λύνει το βασικό ερώτημα…

Πήγαινε για Σούδα ο ιρανικός πύραυλος που καταρρίφθηκε από το ΝΑΤΟ;
UPD:

Εφόσον ο βαλλιστικός πύραυλος κατευθύνθηκε προς τουρκικό εναέριο χώρο, τότε είτε υπήρξε τεχνική απόκλιση, είτε «έπαιξε» με μια διαδρομή που περνά από ζώνες υψηλής έντασης, είτε το πραγματικό ζητούμενο ήταν ένας άλλος στόχος στην ανατολική Μεσόγειο και όχι η ίδια η Τουρκία.

Το πρόβλημα είναι ότι οι πληροφορίες που έχουν βγει μέχρι σήμερα δείχνουν δύο πιο “λογικές” κατευθύνσεις από τη Σούδα: την περιοχή της Ιντσιρλίκ στη νότια Τουρκία, όπου υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις, και μια στρατιωτική βάση στην Κύπρο.

Η αφετηρία της συζήτησης είναι συγκεκριμένη. Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι εντόπισε βαλλιστικό πύραυλο «εκτοξευμένο από το Ιράν», ο οποίος πέρασε πάνω από Ιράκ και Συρία και κατευθύνθηκε προς τουρκικό εναέριο χώρο, πριν αναχαιτιστεί/εξουδετερωθεί από συμμαχικά (ΝΑΤΟ) μέσα στην ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, διατυπώθηκαν εκτιμήσεις ότι ο στόχος θα μπορούσε να ήταν βάση στην Κύπρο αλλά ο πύραυλος «παρέκκλινε πορείας», ενώ από αμερικανική πλευρά εμφανίστηκε εκδοχή ότι κατευθυνόταν προς την Ιντσιρλίκ και αναχαιτίστηκε από πλοίο του αμερικανικού ναυτικού με αντιβαλλιστικό βλήμα...


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ


UPD:

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης