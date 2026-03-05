Financial Times: ΗΠΑ και χώρες του Κόλπου σκέφτονται να αγοράσουν ουκρανικά αντιαεροπορικά drone
Στόχος η ενίσχυση της άμυνας κατά των ιρανικών drone Shahed, των λεγόμενων «καλάσνικοφ του Ιράν» - Η τεχνολογία της Ουκρανίας έχει γίνει ιδιαίτερα περιζήτητη λόγω της εμπειρίας της στην αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων

Το Πεντάγωνο και ορισμένες χώρες του Κόλπου εξετάζουν το ενδεχόμενο αγοράς ουκρανικών αντιαεροπορικών drone για την άμυνα κατά των ιρανικών drone Shahed, σύμφωνα με τους Financial Times.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η Ουκρανία ανέπτυξε φθηνά, μαζικής παραγωγής αντιαεροπορικά drone που κοστίζουν μερικές χιλιάδες δολάρια, πολύ φθηνότερα από τους πυραύλους Patriot (κοστίζουν περίπου 13,5 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας) που χρησιμοποιούνται σήμερα για την κατάρριψη των Shahed.

Επειδή το Ιράν μπορεί να διαθέτει δεκάδες χιλιάδες Shahed drones, οι χώρες επιθυμούν μια φθηνότερη μέθοδο άμυνας.

Η τεχνολογία της Ουκρανίας έχει γίνει ιδιαίτερα περιζήτητη λόγω της εμπειρίας της στην αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων με drones.

Τι είναι το drone Shahed, το «Καλάσνικοφ του Ιράν»


Φθηνό, μαζικής παραγωγής και με ήχο που προσομοιάζει αυτόν μιας χορτοκοπτικής μηχανής, το συγκεκριμένο όπλο, που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα για το πλήγμα στη βρετανική βάση στην Κύπρο, ταξιδεύει με 185 χλμ/ώρα.

Δεν είναι ιδιαίτερα γρήγορο, ούτε έχει πολύ μεγάλη εμβέλεια, είναι όμως αρκετά αποτελεσματικό αν περάσει την αεράμυνα, κάτι που συνέβη στο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με την βρετανική «The Telegraph» το Shahed είναι ένα φθηνό μη επανδρωμένο σκάφος μιας χρήσης με μεγάλη εμβέλεια και χαμηλό κόστος παραγωγής.

Πρόκειται για drone μιας χρήσης, το οποίο απογειώνεται, πετά προς τον στόχο του και χτυπάει όταν τον βρει και αφού έχει περάσει από την αεράμυνα της χώρας στην οποία επιχειρεί.

Είναι ιδανικό για επιθέσεις κατά κύματα που απασχολούν συνέχεια τα ραντάρ και την αντιαεροπορική προστασία, ενώ το μέγιστο βεληνεκές τους μπορεί να φτάσει μέχρι τα 2000 χλμ.

Το πιο γνωστό είναι το Shahed 136 που μπορεί να φέρει εκρηκτικό φορτίο βάρους 40 κιλών, αλλά με τροποποιήσεις-οι Ρώσοι το έκαναν όταν τα χρησιμοποίησαν στον πόλεμο με τους Ουκρανούς- μπορεί να φτάσει και τα 90 κιλά.

Εκτός από τον πόλεμο της Ουκρανίας το Shahed έχει χρησιμοποιηθεί από το Ιράν στον πόλεμο με το Ισραήλ και από τους Χούθι στην Υεμένη με κάποιες παραλλαγές.

