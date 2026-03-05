Financial Times: ΗΠΑ και χώρες του Κόλπου σκέφτονται να αγοράσουν ουκρανικά αντιαεροπορικά drone

Στόχος η ενίσχυση της άμυνας κατά των ιρανικών drone Shahed, των λεγόμενων «καλάσνικοφ του Ιράν» - Η τεχνολογία της Ουκρανίας έχει γίνει ιδιαίτερα περιζήτητη λόγω της εμπειρίας της στην αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων