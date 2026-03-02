Αυτό είναι το drone Shahed που χτύπησε την Κύπρο και γιατί το αποκαλούν «Καλάσνικοφ του Ιράν»
Το Sahed είναι ένα φθηνό μη επανδρωμένο σκάφος μιας χρήσης με μεγάλη εμβέλεια και χαμηλό κόστος παραγωγής
Φθηνό, μαζικής παραγωγής και με ήχο που προσομοιάζει αυτόν μιας χορτοκοπτικής μηχανής το συγκεκριμένο όπλο που χτύπησε την βρετανική βάση στην Κύπρο ταξιδεύει με 185 χλμ/ώρα. Οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι δέχτηκαν και σήμερα επίθεση από δύο τουλάχιστον Ιρανικά drone Sahed, κανένα εκ των οποίων δεν βρήκε το στόχο του
Δεν είναι ιδιαίτερα γρήγορο, ούτε έχει πολύ μεγάλη εμβέλεια, είναι όμως αρκετά αποτελεσματικό αν περάσει την αεράμυνα, κάτι που συνέβη τις τελευταίες ώρες στην Κύπρο.
Το αποτυχημένο χτύπημα των Ιρανών ήταν όμως αρκετό ώστε να εκκενωθούν από το προσωπικό τους οι δύο βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, έστω και αν το «Καλάσνικοφ του Ιράν» όπως αποκαλούν το συγκεκριμένο όπλο δεν βρήκε στόχο.
Σύμφωνα με την βρετανική «The Telegraph» το Sahed είναι ένα φθηνό μη επανδρωμένο σκάφος μιας χρήσης με μεγάλη εμβέλεια και χαμηλό κόστος παραγωγής.
Πρόκειται για drone μιας χρήσης, το οποίο απογειώνεται, πετά προς τον στόχο του και χτυπάει όταν τον βρει και αφού έχει περάσει από την αεράμυνα της χώρας στην οποία επιχειρεί.
Είναι ιδανικό για επιθέσεις κατά κύματα που απασχολούν συνέχεια τα ραντάρ και την αντιαεροπορική προστασία, ενώ το μέγιστο βεληνεκές τους μπορεί να φτάσει μέχρι τα 2000 χλμ.
Το πιο γνωστό είναι το Sahed 136 που μπορεί να φέρει εκρηκτικό φορτίο βάρους 40 κιλών, αλλά με τροποποιήσεις-οι Ρώσοι το έκαναν όταν τα χρησιμοποίησαν στον πόλεμο με τους Ουκρανούς- μπορεί να φτάσει και τα 90 κιλά.
Εκτός από τον πόλεμο της Ουκρανίας το Sahed έχει χρησιμοποιηθεί από το Ιράν στον πόλεμο με το Ισραήλ και από τους Χούθι στην Υεμένη με κάποιες παραλλαγές.
