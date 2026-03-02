Kύπρος, η πρώτη χώρα της ΕΕ που μπαίνει στο στόχαστρο του Ιράν: Μηνύματα και αποδέκτες πίσω από τα χτυπήματα των drones
Στόχος η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι – Η γεωστρατηγική θέση της Λευκωσίας, η ευρωπαϊκή διάσταση και το μήνυμα κλιμάκωσης της Τεχεράνης

Γεωργία Σαδανά
Σειρήνες ήχησαν για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες επί κυπριακού εδάφους, μετά τη διπλή αεροπορική επίθεση που δέχτηκε η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, η οποία επιχειρήθηκε να πληγεί και από μη επανδρωμένα αεροχήματα, προκαλώντας τα πολιτικά και στρατιωτικά αντανακλαστικά της Αθήνας.

Και αυτό, γιατί η διπλή επίθεση στις εγκαταστάσεις της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι της Κύπρου μπορεί να αναγνωσθεί πολλαπλώς, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, με δεδομένη τη γεωστρατηγική θέση του νησιού, αλλά και τους πραγματικούς στόχους των εμπόλεμων μερών. Και αυτό, γιατί:

1. Η Κύπρος είναι το πρώτο κράτος – μέλος της ΕΕ που δέχτηκε επίθεση και ιρανικά αντίποινα, όταν η Τεχεράνη επέλεξε μια περιφερειακού τύπου αντεπίθεση, εστιάζοντας στην πρώτη περίμετρό της στα αραβικά- μουσουλμανικά κράτη. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχειρούμενη επίθεση στο Ακρωτήρι συνιστά εμμέσως μια ένδειξη κλιμάκωσης των επιχειρήσεων της Τεχεράνης, αυξάνοντας την περίμετρο των δυνητικών στόχων.

2. Το γεγονός ότι η ΕΕ διατηρεί την Προεδρία το τρέχον εξάμηνο καθιστά την επίθεση στη βρετανική εγκατάσταση στο Ακρωτήρι ακόμη πιο εμβληματική, καθώς αυτή μπορεί να ερμηνευθεί και ως επίθεση στο ευρωπαϊκό στάτους που διατηρεί ειδικά αυτήν την περίοδο το νησί, όταν φιλοξενεί τους ηγέτες των κρατών -μελών της ΕΕ, αλλά και την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σίγουρα, πάντως, υποδηλώνει την πιθανότητα οι ιρανικές δυνάμεις να στραφούν και κατά ευρωπαϊκών δυνάμεων κοντά σε περιοχή τους, ακόμη και αν πρόκειται για χτύπημα που δεν απαντήθηκε σε επίπεδο αντιποίνων από τη Λευκωσία.

Υπό το βάρος των ραγδαίων εξελίξεων, η Πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε πως “μίλησα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ο οποίος με ενημέρωσε για το μοναδικό περιστατικό που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα και αφορούσε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που στόχευε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι”. “Ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν ο στόχος, επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: στεκόμαστε συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή” κατέληξε η κυρία φον ντερ Λάιεν, εκφράζοντας με απόλυτο τρόπο την στήριξη των Βρυξελλών στην Μεγαλόνησο.
