Τέλος οι πτήσεις της Air France προς Κούβα λόγω έλλειψης καυσίμων
ΚΟΣΜΟΣ
Κούβα Πτήσεις Air France Παρίσι

Τέλος οι πτήσεις της Air France προς Κούβα λόγω έλλειψης καυσίμων

Οι πτήσεις θα σταματήσουν στις 29 Μαρτίου

Τέλος οι πτήσεις της Air France προς Κούβα λόγω έλλειψης καυσίμων
Η γαλλική αεροπορική εταιρεία Air France ανακοίνωσε ότι από τις 29 Μαρτίου και μετά θα διακόψει τις πτήσεις των αεροσκαφών της προς την Αβάνα λόγω της έλλειψης καυσίμων που παρατηρείται στην Κούβα.

Η εταιρεία αναφέρει ότι υπό την προϋπόθεση της βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης θα μπορούσαν οι πτήσεις να επαναληφθούν από τις 15 Ιουνίου και μετά.

Η Air France πραγματοποιεί στην παρούσα φάση τρεις πτήσεις την εβδομάδα από το Παρίσι προς την Αβάνα.

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης