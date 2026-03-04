Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τέλος οι πτήσεις της Air France προς Κούβα λόγω έλλειψης καυσίμων
Τέλος οι πτήσεις της Air France προς Κούβα λόγω έλλειψης καυσίμων
Οι πτήσεις θα σταματήσουν στις 29 Μαρτίου
Η γαλλική αεροπορική εταιρεία Air France ανακοίνωσε ότι από τις 29 Μαρτίου και μετά θα διακόψει τις πτήσεις των αεροσκαφών της προς την Αβάνα λόγω της έλλειψης καυσίμων που παρατηρείται στην Κούβα.
Η εταιρεία αναφέρει ότι υπό την προϋπόθεση της βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης θα μπορούσαν οι πτήσεις να επαναληφθούν από τις 15 Ιουνίου και μετά.
Η Air France πραγματοποιεί στην παρούσα φάση τρεις πτήσεις την εβδομάδα από το Παρίσι προς την Αβάνα.
Η εταιρεία αναφέρει ότι υπό την προϋπόθεση της βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης θα μπορούσαν οι πτήσεις να επαναληφθούν από τις 15 Ιουνίου και μετά.
Η Air France πραγματοποιεί στην παρούσα φάση τρεις πτήσεις την εβδομάδα από το Παρίσι προς την Αβάνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα