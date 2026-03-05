«Φοβάσαι στο Ντουμπάι; Όχι, γιατί ξέρω ποιος μας προστατεύει»: Άτυπη καμπάνια από τα Εμιράτα στο TikTok για τον τουρισμό

Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Ανεβάζουν στα social media βιντεάκια με πλάνα των ηγετών ή εικόνες από τις στρατιωτικές τους δυνάμεις σε μια προσπάθεια που αποσκοπεί στην αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως επηρεάζουν άμεσα και τον τουρισμό σε δύο από τους σημαντικότερους προορισμούς της περιοχής, το Ντουμπάι και το Κατάρ. Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν οδήγησε την Τεχεράνη στην εξαπόλυση πυραυλικών επιθέσεων προς τις δύο αυτές πόλεις, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία σε χιλιάδες επισκέπτες που βρίσκονται εκεί.
Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα στο TikTok έχει εμφανιστεί ένα κύμα βίντεο που δίνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Σε πολλές περιπτώσεις τα βίντεο ακολουθούν το ίδιο μοτίβο, δημιουργώντας την εντύπωση μιας άτυπης καμπάνιας που στοχεύει να καθησυχάσει τους επισκέπτες και όσους ξένους διαμένουν εκεί και να περιορίσει το κύμα φυγής.
Στα περισσότερα από αυτά τα βίντεο εμφανίζονται αρχικά πλάνα από γνωστά αξιοθέατα των πόλεων ή εικόνες με τουρίστες να απολαμβάνουν τη διαμονή τους. Στη συνέχεια προβάλλεται ένα ερώτημα, συνήθως με τη μορφή κειμένου πάνω στην εικόνα: «Ζεις στο Ντουμπάι, δεν φοβάσαι;» ή «Ζεις στο Κατάρ, δεν φοβάσαι;».
Αμέσως μετά το πλάνο αλλάζει και εμφανίζονται οι ηγέτες των χωρών ή εικόνες από τις στρατιωτικές τους δυνάμεις. Το βίντεο ολοκληρώνεται με την απάντηση: «Όχι, γιατί ξέρω ποιος μας προστατεύει».
Τα συγκεκριμένα βίντεο συνοδεύονται από μουσικά αποσπάσματα που είναι ήδη ιδιαίτερα δημοφιλή στα social media, στοιχείο που ενισχύει τη δυναμική τους και αυξάνει τις πιθανότητες να γίνουν viral.
Η επανάληψη του ίδιου αφηγηματικού μοτίβου σε μεγάλο αριθμό αναρτήσεων έχει προκαλέσει συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να θεωρούν ότι πρόκειται για μια άτυπη επικοινωνιακή προσπάθεια που αποσκοπεί στην αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας.
@julisjoking Seeing this happen around us feels surreal. 😓 There's a lot going on right now, and it's easy to feel overwhelmed. But in moments like this, all we can really do is stay calm, stay informed, and trust that the authorities are handling the situation. 🤲🕊️ Focus on what's in our control - being with our families, checking in on loved ones, and keeping faith. Some things are bigger than us, and that's when we choose trust over panic. Stay safe everyone. ❤️ #iran #dubai #war #middleeast #news ♬ orijinal ses - snowbo.art
@emmabourson ici ça rigole pas 🇦🇪#dubai #fyp ♬ son original - 𝘼𝙡𝙚𝙭𝙏𝙖𝙩𝙖𝙣𝙚
@luciedxb
They dont hide or run away in time of crisis like others ! Leadership built on wisdom, vision, and unity 🇦🇪 #uae #dubai #Godbless♬ TIKI TIKI - Slowed - QMIIR
@makshaeva_aa Anyway the most safety place🇦🇪❤️✨ . #dubai🇦🇪 #uae #dubaiblogger #fyp #foryou ♬ оригинальный звук - Makshayeva Anastasiya
@lamis.malouche #fyp #explore #foryou #قطر🇶🇦 ♬ оригинальный звук - Soul_music1
@emmalemaireosika 🙏🏼🇦🇪 #dubai #safety #fyp ♬ orijinal ses - snowbo.art
@emiratidream
We trust the UAE 🇦🇪 War isn’t in our hands, but our safety is in theirs. Trust the leaders.♬ оригинальный звук - Songs and lyrics
