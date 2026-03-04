Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το Ιράν αναβάλλει την κηδεία του Χαμενεΐ
Η τελετή αποχαιρετισμού του «μαρτυρικού Ιμάμη», αναβλήθηκε και η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα, ανέφερε η ιρανική τηλεόραση
Το Ιράν ανακοίνωσε την αναβολή της κρατικής κηδείας του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, η οποία είχε προγραμματιστεί για απόψε στην Τεχεράνη, λόγω της «αναμενόμενης πρωτοφανούς προσέλευσης», καθώς η χώρα αντιμετωπίζει μαζικά ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.
Σημειώνεται ότι σήμερα το πρωί, είχε ανακοινωθεί ότι τελετή αποχαιρετισμού επρόκειτο να πραγματοποιηθεί απόψε στην Τεχεράνη μπροστά στη σορό του Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών στη διάρκεια πλήγματος και αναμένεται να ταφεί στην ιερή πόλη Μασχάντ (βορειοανατολικό Ιράν) απ' όπου καταγόταν.
Η τελετή αποχαιρετισμού του «μαρτυρικού Ιμάμη» αναβλήθηκε και η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα, ανέφερε η ιρανική τηλεόραση, μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ σε αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις το Σαββατοκύριακο.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο στην Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι η κηδεία του Χαμενεΐ αναβλήθηκε για να «δοθεί χρόνος για την επέκταση των υποδομών λόγω της τεράστιας ζήτησης από όλη τη χώρα». Σύμφωνα με το Συμβούλιο «το Μεγάλο Τζαμί της Τεχεράνης επρόκειτο να φιλοξενήσει την τελετή, αλλά λόγω της ευρείας επιθυμίας του λαού να συμμετάσχει στην τελετή και της ανάγκης να παρασχεθούν οι απαραίτητες υποδομές, η εκδήλωση αναβλήθηκε».
Σημειώνεται ότι σήμερα το πρωί, είχε ανακοινωθεί ότι τελετή αποχαιρετισμού επρόκειτο να πραγματοποιηθεί απόψε στην Τεχεράνη μπροστά στη σορό του Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών στη διάρκεια πλήγματος και αναμένεται να ταφεί στην ιερή πόλη Μασχάντ (βορειοανατολικό Ιράν) απ' όπου καταγόταν.
