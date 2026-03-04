Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ο Μακρόν συγκαλεί νέο συμβούλιο ασφαλείας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Ο Μακρόν συγκαλεί νέο συμβούλιο ασφαλείας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Δύο ημέρες μετά την ιρανική επίθεση σε βρετανική βάση στην Κύπρο, η γαλλική κυβέρνηση δηλώνει ότι παραμένει σε επαγρύπνηση
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε ένα νέο Συμβούλιο Άμυνας και Ασφάλειας προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Μαόντ Μπρεζιόν, κατά τη διάρκεια του απολογισμού του υπουργικού συμβουλίου.
Η συνάντηση, θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τετάρτης (4/3) στο Μέγαρο των Ηλυσίων.
Δύο ημέρες μετά την ιρανική επίθεση σε βρετανική βάση στην Κύπρο, η γαλλική κυβέρνηση δηλώνει ότι παραμένει σε επαγρύπνηση.
«Διατηρούμε τη μέγιστη επαγρύπνηση σε αυτό το θέμα» διαβεβαίωσε η Μαόντ Μπρεζιόν. Η Γαλλία αντέδρασε άμεσα στέλνοντας μια φρεγάτα, η οποία έχει ήδη φτάσει, καθώς και αντιαεροπορικά μέσα.
Η συνάντηση, θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τετάρτης (4/3) στο Μέγαρο των Ηλυσίων.
Δύο ημέρες μετά την ιρανική επίθεση σε βρετανική βάση στην Κύπρο, η γαλλική κυβέρνηση δηλώνει ότι παραμένει σε επαγρύπνηση.
«Διατηρούμε τη μέγιστη επαγρύπνηση σε αυτό το θέμα» διαβεβαίωσε η Μαόντ Μπρεζιόν. Η Γαλλία αντέδρασε άμεσα στέλνοντας μια φρεγάτα, η οποία έχει ήδη φτάσει, καθώς και αντιαεροπορικά μέσα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα