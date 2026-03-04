Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τρομακτικό ατύχημα στις ΗΠΑ: Εργάτης κρεμάστηκε στο κενό αφού έπιασε φωτιά το καλάθι στο οποίο βρισκόταν, δείτε βίντεο
Η πρώτη εκτίμηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης Μπάτον Ρουζ είναι ότι το ατύχημα προκλήθηκε από μηχανική βλάβη
Ατύχημα με έναν εργάτη που βρισκόταν σε καλαθοφόρο όχημα να τραυματίζεται σοβαρά σημειώθηκε την Τρίτη στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, το καλάθι μέσα στο οποίο βρισκόταν ο εργάτης έπιασε φωτιά με αποτέλεσμα ο ίδιος να κρεμαστεί στο κενό για να γλιτώσει.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο εργάτης τελικά έπεσε στο έδαφος με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή λόγω των εγκαυμάτων που υπέστη.
Τοπικά μέσα μετέδωσαν, επίσης, ότι το καλάθι με τον εργάτη χτύπησε σε καλώδια ρεύματος πριν να ξεσπάσει η φωτιά.
WOW🚨: Insane footage out of Baton Rouge, Louisiana 🔥— Officer Lew (@officer_Lew) March 4, 2026
A utility worker desperately fights to escape a bucket truck engulfed in flames. pic.twitter.com/ZW9QENO3Sv
