Στροφή Φιντάν: Λάθος η επίθεση του Ιράν στις χώρες του Κόλπου, ούτε λέξη για το Ισραήλ

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι η στρατηγική των Ιρανών επιτείνει την αποσταθεροποίηση και ότι οι περισσότερες χώρες του Κόλπου προσπάθησαν να αποφύγουν αυτόν τον πόλεμο