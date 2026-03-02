Μία σύλληψη για την επίθεση με μαχαίρι στο Εδιμβούργο
Μία σύλληψη για την επίθεση με μαχαίρι στο Εδιμβούργο

Τραυματίστηκαν δύο άτομα

Μία σύλληψη για την επίθεση με μαχαίρι στο Εδιμβούργο
Ένας άνδρας συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι κατά δύο ατόμων στο Εδιμβούργο.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Calder το πρωί της Δευτέρας όταν ένας άνδρας τραυματίστηκε από μαχαίρι και μία γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες.

Ο αστυνομικός επιθεωρητής Σκοτ Κένεντι δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω το κοινό για τη βοήθεια και την υπομονή του κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης αυτού του περιστατικού. Κατανοώ ότι το συμβάν ήταν ανησυχητικό για την τοπική κοινότητα και θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος».

Μία σύλληψη για την επίθεση με μαχαίρι στο Εδιμβούργο

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν τον ύποπτο να κρατά από ένα μαχαίρι σε κάθε χέρι, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.
