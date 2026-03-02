Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Μία σύλληψη για την επίθεση με μαχαίρι στο Εδιμβούργο
Μία σύλληψη για την επίθεση με μαχαίρι στο Εδιμβούργο
Τραυματίστηκαν δύο άτομα
Ένας άνδρας συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι κατά δύο ατόμων στο Εδιμβούργο.
Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Calder το πρωί της Δευτέρας όταν ένας άνδρας τραυματίστηκε από μαχαίρι και μία γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες.
Ο αστυνομικός επιθεωρητής Σκοτ Κένεντι δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω το κοινό για τη βοήθεια και την υπομονή του κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης αυτού του περιστατικού. Κατανοώ ότι το συμβάν ήταν ανησυχητικό για την τοπική κοινότητα και θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος».
Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν τον ύποπτο να κρατά από ένα μαχαίρι σε κάθε χέρι, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.
Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Calder το πρωί της Δευτέρας όταν ένας άνδρας τραυματίστηκε από μαχαίρι και μία γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες.
Ο αστυνομικός επιθεωρητής Σκοτ Κένεντι δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω το κοινό για τη βοήθεια και την υπομονή του κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης αυτού του περιστατικού. Κατανοώ ότι το συμβάν ήταν ανησυχητικό για την τοπική κοινότητα και θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος».
Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν τον ύποπτο να κρατά από ένα μαχαίρι σε κάθε χέρι, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα