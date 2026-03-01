Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Νόμος-φρίκη από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν: Νόμιμο να χτυπούν οι άνδρες τις γυναίκες αρκεί να μην σπάνε οστά
Με τον νέο νόμο που τέθηκε σε εφαρμογή από τους Ταλιμπάν τον περασμένο μήνα γίνεται ακόμα πιο δύσκολη η ζωή των γυναικών στο Αφγανιστάν - Το καθεστώς υποστηρίζει πως ο νόμος είναι σύμφωνος με τον Ισλαμικό Νόμο της Σαρία
Νέο νόμο εξέδωσε η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν σύμφωνα με τον οποίο οι «παρά φύσιν» σεξουαλικές σχέσεις τιμωρούνται με θάνατο ενώ επιτρέπεται στους άντρες να χτυπούν τις συζύγους τους αρκεί να μην σπάνε τα οστά τους και να μην αφήνουν ορατά και μόνιμα τραύματα στο σώμα τους.
Αν και ο σχετικός νόμος τέθηκε σε εφαρμογή τον περασμένο μήνα έγινε γνωστός πρόσφατα από την ομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα «Rawadari» (δραστηριοποιείται εντός και εκτός του Αφγανιστάν), η οποία τον έδωσε στη δημοσιότητα στην επίσημη γλώσσα Παστού. Στη συνέχεια το κείμενο μεταφράστηκε στην αγγλική γλώσσα από τον ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Afghanistan Analysts Network».
«Οι άνδρες έχουν το δικαίωμα να κυριαρχούν πλήρως στις γυναίκες. Ο λόγος τους είναι νόμος», δήλωσε στο CNN η ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δημοσιογράφος Μαχμπούμπα Σεράτζ, η οποία ζει στην Καμπούλ. Οι Ταλιμπάν υποστηρίζουν πως ο νέος νόμος είναι νόμιμος και σύμφωνος με τον Ισλαμικό Νόμο της Σαρία. «Αν ένας σύζυγος χτυπήσει τη σύζυγό του τόσο άγρια με αποτέλεσμα να προκαλέσει ένα σπασμένο οστό ή μια ανοιχτή πληγή ή ένα μαύρο και μπλε τραύμα να εμφανιστεί στο σώμα της και η σύζυγος τον καταγγείλει σε δικαστή τότε ο σύζυγος θα θεωρηθεί παραβάτης. Ένας δικαστής θα πρέπει να τον καταδικάσει σε 15 μέρες φυλάκιση», αναφέρει ο νόμος, σύμφωνα με την μετάφραση από το «Afghanistan Analysts Network».
Στον ίδιο νόμο η ποινή για την κακοποίηση των ζώων είναι πιο αυστηρή αφού προβλέπει πως όποιος αναγκάσει πετεινούς ή σκύλους σε μάχη (κοκορομαχίες - κυνομαχίες) το δικαστήριο θα του επιβάλλει ποινή φυλάκισης πέντε μηνών. Επίσης, ο νόμος επιτρέπει σε έναν πατέρα, μεταξύ άλλων, να τιμωρήσει το παιδί του για παράλειψη προσευχής ενώ προβλέπει απομάκρυνση από την εργασία για έναν δάσκαλο που χτυπά μαθητή τόσο άγρια ώστε να του σπάσει οστό.
Οι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα υποστηρίζουν ότι ο νέος νόμος αναμένεται να δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τη θέση των γυναικών που δύσκολα θα αποφασίσουν να προσφύγουν στο δικαστήριο ακόμα και σε περίπτωση σοβαρής σωματικής βίας. Στο Αφγανιστάν των Ταλιμπάν, οι οποίοι επέστρεψαν στην εξουσία μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2021, οι γυναίκες απαγορεύεται να βγουν από το σπίτι χωρίς την συνοδεία άνδρα - κηδεμόνα, σχεδόν σπάνια έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ενώ η κατάθεση μιας γυναίκας ως μάρτυρας σε δικαστήριο έχει τη μισή εγκυρότητα από την κατάθεση ενός άντρα!
Σύμφωνα με την UNICEF περισσότερα από δύο εκατομμύρια κορίτσια και νεαρές γυναίκες έχουν αποκλειστεί από το δικαίωμα στην εκπαίδευση αφού οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν την φοίτησή τους στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο Φόλκερ Τουρκ, Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, δήλωσε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη την περασμένη Πέμπτη πως ο νέος νόμος των Ταλιμπάν «νομιμοποιεί τη βία κατά των γυναικών και των παιδιών» και προειδοποίησε ότι «το Αφγανιστάν είναι ένα νεκροταφείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα».
«Οι γυναίκες και τα κορίτσια του Αφγανιστάν αντιμετωπίζουν ακραίες διακρίσεις και καταπίεση λόγω φύλου που ισοδυναμούν με διώξεις», δήλωσε ο Τουρκ. Ο ίδιος τόνισε πως: «Το σύστημα διαχωρισμού θυμίζει απαρτχάιντ, που βασίζεται στο φύλο και όχι στη φυλή».
Στο Αφγανιστάν η θανατική ποινή επιβάλλεται για ένα ευρύ φάσμα εγκλημάτων. Ένας δικαστής ή ένας ιμάμης μπορεί να καταδικάσει σε θάνατο όποιον διαδίδει δοξασίες «αντίθετες με το Ισλάμ» και όποιον «επίμονα» ασχολείται με κλοπή, ομοφυλοφιλία, αίρεση ή μαγεία. Ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι ο τρόπος με τον οποίο ο νόμος ορίζει τον όρο «Μουσουλμάνος» αφήνει μεγάλο περιθώριο στις Αρχές να τιμωρήσουν τις θρησκευτικές μειονότητες σε μια χώρα με ποικιλομορφία, όπου κατοικούν 50 περίπου εθνότητες που καθεμιά έχει και τη δική της γλώσσα.
Οι γυναίκες κατώτερες από τα ζώα για τους Ταλιμπάν
