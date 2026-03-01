Νόμος-φρίκη από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν: Νόμιμο να χτυπούν οι άνδρες τις γυναίκες αρκεί να μην σπάνε οστά

Με τον νέο νόμο που τέθηκε σε εφαρμογή από τους Ταλιμπάν τον περασμένο μήνα γίνεται ακόμα πιο δύσκολη η ζωή των γυναικών στο Αφγανιστάν - Το καθεστώς υποστηρίζει πως ο νόμος είναι σύμφωνος με τον Ισλαμικό Νόμο της Σαρία